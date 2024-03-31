احجز سكن الآن من هنا.. وتعرف على شروط التسجيل في سكنات عدل 3

أعلنت الحكومة الجزائرية عن بدء التسجيل في سكنات عدل 3، وذلك من أجل توفير سكن مناسب للمواطنين الذين لا يملكون سكن، بسعر مخفض ومدعم، ولكن يجب توافر بعض الشروط للتسجيل في سكنات عدل 3 من بينها قدرة المتقدم على دفع قسط السكن، وهذا ما سنتعرف عليه من خلال مقالنا هذا كما سنذكر خطوات التسجيل.

شروط التسجيل في سكنات عدل 3

يوجد عدة شروط يلزم اتباعها من أجل التسجيل في سكنات عدل 3، وفيما يلي سنتعرف على أهم الشروط:

يلزم أن يكون المتقدم جزائري الجنسية.

يجب أن يتم تقديم ما يثبت دفع الأقساط الشهرية للبرنامج.

يجب ألا يكون المتقدم لديه أي عقار سكني، وكذلك غير مستفيد من أي برنامج دعم آخر.

من أهم شروط التسجيل في سكنات عدل أن يكون موعد دفع آخر قسط للمتقدم قبل بلوغه 70 عام.

طريقة التسجيل في سكنات عدل

يرغب العديد من المواطنين بالجزائر في التسجيل بسكات عدل 3، وذلك من أجل الحصول على سكن مناسب، وفيما يلي سنوضح خطوات التسجيل في عدل 3: