“هتشوف المميزات بنفسك“ طريقة تحميل تطبيق واتساب بلس المميز.. حمله وشوف الفرق

واتساب بلس إحدى نسخ الواتساب التي يقوم بتنزيلها ملايين المستخدمين بسبب تمتع التطبيق بالعديد من المميزات والإضافات الرائعة، فبرامج الدردشة لم تعد مثل السابق مجرد شات بين المعارف والأصدقاء بل هي وسيلة هامة في العديد من الأعمال والأشغال، كما أنها مصدر للتسلية والمتعة، مما يجعل المستخدمين يبحثون عن الأفضل، واليوم سنقدم لكم في هذا المقال مميزات واتس اب بلس وطريقة تحميله.

طريقة تحميل تطبيق واتساب بلس المميز

يبحث الكثيرين عن طريقة تحميل واتساب بلس للاستمتاع بإمكانياته العالية ومميزاته الهائلة، وتنزيل التطبيق على الهاتف في غاية السهولة من خلال اتباع عدة خطوات بسيطة، وفيما يلي نوضح لكم طريقة تحميل واتساب بلس بالخطوات :

الدخول الى جوجل وكتابة اسم التطبيق whatapp plus 2024 في محرك البحث.

اختر أحد المواقع الموثوقة لتحميل ملف APK الخاص بالتطبيق.

حمل الملف لتثبيته على الهاتف.

غير اعدادات الهاتف للسماح بتثبيت تطبيقات من مصادر غير معروفة.

سينزل التطبيق على هاتف بعد وقت قصير قم بفتحه وابدأ بإعداد حسابك الشخصي.

اكتب رقم الهاتف لإرسال رمز التحققن ثم اكتب الاسم وضع صورة البروفايل.

أهم مميزات تطبيق واتساب بلس

تطبيق واتساب بلس تتوافر به الكثير من المميزات التي جعلته يتفوق في إمكانياته على الواتساب الأصلي وهذا سبب تهافت الكثيرين على تنزيله واستخدامه بديلا لبرامج الدردشة الأخرى، كما يود مستخدمو التطبيق تنزيل الإصدار الأخير منه والذي ينزل متضمنا إمكانيات إضافية متعددة، وفيما يلي نوضح لكم أبرز هذه المميزات :