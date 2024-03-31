تخفيضات هائلة تصل إلى 30% على أسعار السلع الغذائية الزيت والأرز في مصر.. السكر بـ45 جنيها

أعلنت الحكومة المصرية عبر بوابة مجلس الوزراء عن تخفيضات ملحوظة تصل حتى 30% على أسعار السلع الأساسية، ما يجلب الارتياح في أوساط المستهلكين، خصوصا في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة، وفقا لأحدث التحديثات الصادرة يوم الأحد، 31 مارس 2024، تشهد السوق المحلية استقرار في أسعار السلع مع ترقب المواطنين لانخفاضات الأسعار الموعودة، حيث تقدر قيمة السكر بـ45 جنيها، فيما يتابع المواطنون باهتمام بالغ تحركات الأسعار اليومية للزيت والأرز وغيرها من المواد الضرورية، آملين في تخفيف العبء عن كاهل الأسرة المصرية.

أسعار السلع الغذائية في السوق المصري

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن إطلاق مبادرة حكومية لخفض أسعار السلع الأساسية بالأسواق بنسب تصل حاليا إلى 20%، ومن المقرر أن ترتفع هذه النسبة إلى 30% عقب عيد الفطر.

أسعار المواد الغذائية الأساسية

في ظل التغيرات الاقتصادية الجارية، يظل تتبع أسعار السلع الأساسية أمر ضروري للأسر المصرية، وفق لأحدث البيانات المعلنة في 31 مارس 2024، شهدت أسواق السلع الغذائية تحديث في الأسعار كالتالي:

الأرز المعبأ

يعتبر الأرز من السلع الضرورية في كل بيت مصري، وقد بلغ سعر الكيلو 32.97 جنيها، ما يعكس استقرارًا في الأسعار يحسب لصالح المستهلكين.

الفول المعبأ

يحتل الفول مكانة مركزية في النظام الغذائي المصري، وقد سجل سعر الكيلو 56.55 جنيها، مما يشير إلى تقلبات طفيفة قد تؤثر على ميزانية الأسرة.

الدقيق المعبأ

الدقيق، كمكون أساسي في العديد من الوجبات، سجل سعر الكيلو 28.47 جنيها، وهو ما يعد خبر سار لمحبي الخبز والمخبوزات.

أحدث أسعار السلع الغذائية

في تحديث لأسعار السلع الغذائية الأساسية بتاريخ 31 مارس 2024، يلاحظ استمرار التقلبات في سوق الغذاء المصري. إليكم نظرة على بعض الأسعار الحالية للمنتجات الضرورية:

زيت عباد الشمس

يعد من العناصر الأساسية في المطبخ المصري، حيث بلغ سعره 100.27 جنيها للتر، وذلك لأصناف متنوعة تناسب كل الأذواق.

السكر المعبأ

ضروري لكل بيت، سجل سعر الكيلو 44.86 جنيها، مما يعكس استقرار نسبي في سعر هذه السلعة الأساسية.

المكرونة المعبأة

مكون رئيسي في العديد من الوجبات، بلغ سعر الكيلو 30.26 جنيها، وهو ما يمثل خيار اقتصادي للعديد من الأسر.

العدس المعبأ (صحيح)

كمصدر هام للبروتين، سجل الكيلو سعر يبلغ 68.25 جنيهًا،

زيت الذرة

بسعر 123.61 جنيها للتر، يعد زيت الذرة من الخيارات المفضلة للطهي، رغم ارتفاع سعره مقارنة ببعض الزيوت الأخرى.

سعر البيض البلدي

تسجيل البيض البلدي سعرًا قدره 5.86 جنيه مصري للبيضة الواحدة بتاريخ 31 مارس 2024، هذه الأسعار تعكس القيمة السوقية الحالية وتساعد المستهلكين في تقدير تكلفة احتياجاتهم اليومية بدقة.