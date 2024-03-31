تردد قناة طيور الجنة 2024 قناة الأطفال الممتعة على النايل سات وعرب سات

تردد قناة طيور الجنة يحتاجه كل منزل لديه أطفال، لأن قناة طيور الجنة من أفضل القنوات التي تعرض مجموعة كبيرة من البرامج المناسبة مع الأطفال باختلاف أعمارهم، وتهتم هذه القناة بتنمية الجانب الديني والتعليمي والإجتماعي لدى الأطفال من خلال البرامج المتنوعة التي تبث عبر القناة.

تردد قناة طيور الجنة على النايل سات

تردد:11258.

معدل ترميز :27500.

معامل تصحيح الخطا : 5/6.

استقطاب : عمودي.

تردد قناة طيور الجنة على عرب سات

تردد :11310.

استقطاب: أفقي

معدل ترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطا :¾.

تردد قناة طيور الجنة هوت بيرد

تردد : 11073.

معدل ترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطا : ¾.

طريقة تنزيل قناة طيور الجنة

توجد العديد من قنوات الأطفال ومن أبرزها هذه القناة، وتنزيل قناة طيور الجنة لا يحتاج إلى الكثير من الخطوات فهو فقط يحتاج إلى اتباع الآتي:

الدخول على قائمة الإعدادات الموجودة في الهاتف.

نختار تثبيت يدوي.

وبعدها نكتب تردد القناة على القمر الصناعي ويسجل الاستقطاب.

نضغط على الإعدادات وبعدها يتم الضغط على ادخال.

وبهذا يكون قد تم تثبيت قناة طيور الجنة.

برامج قناة طيور الجنة

تقدم قناة طيور الجنة مجموعة مختاره من أفضل البرامج التعليمية والأغاني المتنوعة ومنها:

تعلم هذه القناة الأطفال الكتابة والقراءة للحروف.

كما تقدم محتوى ديني يعلم الأطفال كيفية الصلاة والوضوء.

تنمي الجانب الأخلاقي عند الأطفال إلى درجة كبيرة.

مميزات قناة طيور الجنة