استقبل الآن.. تردد قناة طيور الجنة للأطفال 2024 على النايل والعرب سات بإشارة قوية

تعد تردد قناة طيور الجنة من القنوات الفضائية الرائدة في محتوي الأطفال منذ سنوات عديدة، حيث تقوم بتقديم باقة قوية من الأفلام الكرتونية والأغاني والأناشيد التي تعلم الأطفال وتساعدهم على التطور ومعرفة كل ما يحيط بهم، وتحميلها على جهاز الإستقبال الخاص بهم أمر لا غنى عنه، فهي الأمثل عند الرغبة لتشغيل محتوي طفولي ملئ السلوكيات الإيجابية التي تفيد الأطفال، وذلك نظراً لأنها تضيف لهم معلومات جديدة، وللحصول على التردد الخاص تابعوا معنا سطورنا القادمة فضلاً.

تردد قناة طيور الجنة

الجدير بالذكر أن تردد قناة طيور الجنة تقوم بتقديم محتواها بشكل متواصل دون انقطاع في الصوت أو الصورة وجودة العرض الخاص بها عالية الدقة، لذا تمكنت في فترة قصيرة جداً الحصول على إعجاب الكثير من أولياء الأمور والأطفال في مصر والوطن العربي، وعن معلومات التردد الخاص بها تتمثل في النقاط التالية:

أولا تردد القناة على النايل سات

التردد: 12111.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

ثانياً تردد القناة على العرب سات

التردد: 11315.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

خطوات تحميل قناة طيور الجنة

إليكم خطوات بسيطة تستطيعون من خلالها تحميل قناة طيور الجنة للأطفال 2024 على جهاز التليفزيون الخاص بكم، وهذه الخطوات تتمثل في النقاط التالية: