 “فرصة للشباب”.. وزارة الخارجية المصرية تعلن عن فتح باب التقديم لوظائف ملحق دبلوماسي

وزارة الخارجية المصرية تفتح آفاق جديدة للشباب الطامح بإعلانها رسميا عن فتح باب التقديم لشغل وظائف الملحقين الدبلوماسيين، في خطوة تهدف لتعزيز الكادر الدبلوماسي المصري بعناصر شابة ومتميزة، سوف نقدم لكم التفاصيل المطلوبة لتقديم وظيفة ملحق دبلوماسي بوزارة الخارجية المصرية.

تقديم لوظيفة ملحق دبلوماسي بوزارة الخارجية المصرية

وزارة الخارجية المصرية تعلن عن بدء استقبال طلبات التقديم للراغبين في شغل وظيفة ملحق دبلوماسي، في خطوة تهدف إلى استقطاب وتدريب الكفاءات الشابة للانضمام إلى السلك الدبلوماسي المصري، التقديم متاح ابتداء من يوم 14 أبريل وحتى 9 مايو 2024، عبر الموقع الرسمي للوزارة مما يوفر فرصة مميزة للخريجين المتميزين للانخراط في مجال الدبلوماسية.

مواعيد ومكان إجراء الامتحان

سيجري الامتحان في الفترة الممتدة من الاثنين 1 يوليو 2024 وحتى الخميس، في جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب (MSA)، مما يؤكد على الشفافية والموضوعية في اختيار الأفضل.

امتحان مسابقة التعيين لوظيفة ملحق دبلوماسي

امتحان مسابقة التعيين في وظيفة ملحق دبلوماسي بوزارة الخارجية يعتبر مرحلة أساسية لانتقاء المتقدمين الأكثر كفاءة ومهارة للانضمام إلى السلك الدبلوماسي المصري، المسابقة تشمل سلسلة من الاختبارات المصممة لقياس مجموعة واسعة من القدرات والمعرفة لدى المتقدمين.

الاختبارات التحريرية والشفهية، تتضمن أسئلة حول اللغة العربية واللغات الأجنبية لقياس مستوى المعرفة اللغوية للمتقدمين.

اختبار القانون الدولي العام والمنظمات الدولية، يقيس هذا الجزء مدى فهم المتقدمين للقواعد والمبادئ الأساسية التي تحكم العلاقات بين الدول وعمل المنظمات الدولية.

العلاقات الاقتصادية الدولية، يتطلب فهم عميق للديناميكيات الاقتصادية العالمية وتأثيرها على السياسة الخارجية.

العلاقات السياسية الدولية، يركز على قدرة المتقدمين على تحليل وفهم الأحداث السياسية الدولية.

اختبار الحاسب الآلي وقياس القدرات، يهدف إلى تقييم مهارات استخدام الحاسب الآلي لدى المتقدمين وقدرتهم على التفكير التحليلي وحل المشكلات.

الأوراق المطلوبة للتقديم

للتقديم على الامتحان، يجب على المتقدم تحميل المستندات التالية على الموقع:

1. شهادة الميلاد.

2. شهادة المؤهل الدراسي.

3. صحيفة الحالة الجنائية الموجهة لوزارة الخارجية.

4. صورة شخصية ملونة بحجم 4× 6.

5. بطاقة الرقم القومي من الوجهين.

6. الموقف من التجنيد (فقط للذكور).