خطوات التسجيل في منحة 300 دينار بتونس والشروط

في ظل الظروف الاقتصادية المتقلبة التي يشهدها العالم، تُعدّ مساعدة العائلات المحتاجة واجبًا إنسانيًا واجتماعيًا. ووعيًا منها بأهمية ذلك، أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية التونسية عن إطلاق منحة الأمل، وهي منحة مالية تُقدم للعائلات المعوزة بقيمة 300 دينار تونسي شهريًا. تهدف هذه المنحة إلى تحسين مستوى المعيشة وتخفيف الأعباء المالية عن كاهل تلك العائلات، وضمان حصولها على حياة كريمة.

شروط التسجيل في منحة 300 دينار بتونس

لتحقيق أهدافها، وضعت وزارة الشؤون الاجتماعية مجموعة من الشروط التي يجب استيفاؤها للحصول على منحة الأمل. إليك بعضًا من أهم هذه الشروط:

يجب أن يكون المتقدم للحصول على المنحة تونسيًا مقيمًا بصفة دائمة على أراضي الجمهورية التونسية. يجب أن تكون العائلة من العائلات المعوزة التي تعاني من صعوبات مادية. يجب أن لا يتجاوز دخل العائلة الشهري 180 دينارًا تونسيًا للفرد. يجب أن لا يكون لدى أي فرد من أفراد العائلة أي دخل ثابت من عمل أو معاش. يجب تقديم مجموعة من الوثائق الرسمية التي تثبت استيفاء الشروط، مثل بطاقة التعريف الوطنية، وشهادة الميلاد، وشهادة عدم العمل، وكشف حساب بنكي.

خطوات التسجيل في منحة 300 دينار

يُمكن التسجيل في منحة 300 دينار من خلال اتباع الخطوات التالية: