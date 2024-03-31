“الضحك للصبح”خطوة بخطوة طريقة ضبط تردد قناة توم وجيري احلي قنوات الاطفال

في عالم الترفيه للأطفال، تبرز قناة توم وجيري كواحدة من أكثر القنوات شعبية وجذبًا للجمهور الصغير لطالما كانت مغامرات القط والفأر المحبوبين مصدرًا للضحك والمتعة للأجيال، ولا تزال تحظى بشعبية كبيرة حتى يومنا هذا في مقالنا هذا، سوف نستكشف تردد قناة توم وجيري للأطفال الجديدة لعام 2024، حتى يتمكن الأطفال من الاستمتاع بمغامرات توم وجيري المرحة على شاشاتهم.

قناة توم وجيري

منذ ظهورهما لأول مرة عام 1940، استطاع الثنائي الأشهر توم وجيري أن يُحفر اسميه في ذاكرة أجيال متعاقبة فمع صراعاتهما المضحكة وحيلهما المبتكرة، حظيت هذه الشخصيات المحبوبة بشعبية واسعة في جميع أنحاء العالم واليوم، تُتيح لك قناة توم وجيري فرصة إعادة إحياء تلك الذكريات الجميلة والاستمتاع بمغامراتها الممتعة. فمع تردد جديد على القمر الصناعي، أصبح بإمكانك متابعة حلقات توم وجيري الكلاسيكية والجديدة على مدار اليوم.

ضبط تردد قناة توم وجيري

تعد قناة توم وجيري من القنوات المحببة لدى الأطفال والكبار، حيث تعرض مغامرات الثنائي الكرتوني الشهير على مدار الساعة ولكن، قد تواجه بعض الصعوبة في ضبط تردد القناة على جهاز الاستقبال الخاص بك سنقدم لك دليلاً مفصلاً يوضح كيفية ضبط تردد قناة توم وجيري

أولاً، قم بتشغيل جهاز الاستقبال الخاص بك وانتقل إلى قائمة الإعدادات الرئيسية. ستجد خيارًا يُسمى “إعدادات القنوات” أو “قائمة القنوات”. ضمن إعدادات القنوات، ستجد خيارات مختلفة للبحث عن القنوات. اختر “التركيب اليدوي” أو “البحث اليدوي”. تُبث قناة توم وجيري على أقمار صناعية مختلفة، لذلك من المهم تحديد القمر الصناعي الصحيح الذي ترغب في استقبال القناة منه. ستحتاج إلى إدخال بيانات تردد قناة توم وجيري الخاصة بالقمر الصناعي الذي اخترته. يمكنك العثور على هذه البيانات بسهولة عن طريق البحث عبر الإنترنت أو من خلال دليل القنوات الخاص بجهاز الاستقبال. بعد إدخال بيانات التردد، اضغط على زر “بحث” أو “موافق”. سيقوم جهاز الاستقبال بالبحث عن القناة على القمر الصناعي المحدد. بمجرد العثور على قناة توم وجيري، قم بحفظها في قائمة القنوات الخاصة بك.

تردد قناة توم وجيري

القمر الصناعي نايل سات

تردد 12149.

استقطاب القناة أفقي.

معدل الترميز الخاص 27500.

معامل تصحيح الخطأ الخاص بالقناة ⅚.

تردد قناة توم وجيري على عرب سات