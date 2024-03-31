طريقة تعديل حجز تذاكر الخطوط السعودية 2024.. في ثواني معدودة

طريقة تعديل حجز تذاكر الخطوط السعودية 2024، تعتبر تعديل حجوز تذاكر الخطوط السعودية من الأمور الضرورية التي قد يحتاجها المواطنون السعوديون وزوار المملكة العربية السعودية، تقدم شركة الخطوط الجوية السعودية خدمات تعديل الحجوزات لتلبية احتياجات المسافرين المتغيرة، ويمكن تعديل حجوزات الرحلات بكل سهولة ويسر، حيث تتيح الخطوط السعودية للمسافرين فرصة تغيير مواعيد الرحلات، أو تعديل معلومات المسافرين، أو استبدال تذاكر الرحلات بتذاكر أخرى، وذلك عبر العديد من الخيارات، في هذا المقال، سنتعرف على كيفية تعديل حجز الخطوط السعودية والخطوات اللازمة لإتمام ذلك، وكيفية التواصل مع خدمة العملاء، تابعونا للمزيد من التفاصيل.

طريقة تعديل حجز تذاكر الخطوط السعودية 2024

العملاء يستطيعون تعديل حجوزات تذاكر الطيران مع الخطوط السعودية عبر اتباع الخطوات التالية:

يجب زيارة موقع الخطوط السعودية والنقر على “حجز وإدارة الرحلات”.

والنقر على “حجز وإدارة الرحلات”. ثم يختارون “تعديل أو إلغاء الرحلات” من القائمة التي تظهر لهم.

يقومون بإدخال رقم التذكرة واسم المسافر باللغة الإنجليزية لطلب استرجاع قيمة التذكرة، ثم يقومون بتقديم الطلب.

يحددون “حالة الطلب” أو “تحديث الآيبان” لتعديل البيانات المطلوبة.

يقومون بطلب الإلغاء وإرسال الرمز على رقم هاتفهم المسجل مسبقًا.

يدخلون رمز التحقق الذي تم إرساله على هاتفهم ويؤكدون.

يوافقون على الشروط والأحكام المطلوبة.

يختارون سبب الإلغاء ويتابعون الخطوات المطلوبة.

بعد مرور ما لا يقل عن 48 ساعة، يستلمون رسالة تفيد بأن الشركة قد استرجعت التذكرة ويمكنهم استرداد ثمنها.

الحالات يمكن تعديل حجزها

يتيح لك الخطوط الجوية السعودية عدة خيارات لتعديل حجزك، مثل تغيير وقت السفر، تعديل مكان الانطلاق، إضافة المسافرين، إلغاء الرحلات، وتعديل درجة السفر والفئة ضمن نفس الدرجة، بالإضافة إلى ذلك، يمكنك التواصل مع خدمة عملاء الخطوط السعودية عبر الرقم الموحد 920022222.