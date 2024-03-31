الرعاية الاجتماعية في العراق: أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2024 وشروط الحصول على الدعم عبر منصة مظلتي

تُعدّ الرعاية الاجتماعية أحد أهم الخدمات التي تقدمها الدولة للمواطنين، وتهدف إلى مساعدة الفئات الضعيفة والفقيرة على تلبية احتياجاتها الأساسية وتحسين مستوى معيشتها، حيث تقدم وزارة العمل العراقية برنامجًا للرعاية الاجتماعية يُغطي فئات مختلفة، مثل ذوي الاحتياجات الخاصة، الأسر محدودة الدخل، أبناء الشهداء، الأيتام، الأرامل والمطلقات، وكبار السن، وفي هذا المقال، سنناقش كيفية الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية في الوجبة الأخيرة لعام 2024، وشروط الحصول على دعم الرعاية الاجتماعية، والفئات المستفيدة من هذا البرنامج.

أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية في الوجبة الأخيرة 2024

الاستعلام عن أسماء المشمولين من خلال منصة مظلتي باتباع الخطوات التالية:-

الدخول إلى المنصة من هنا. اختيار “الرعاية الاجتماعية”. النقر على “المستفيدون من الخدمات الاجتماعية 2024”. تحديد “الوجبة السابعة” وعنوان الإقامة. تعبئة المعلومات بدقة. الضغط على “الاستعلام”. تحميل النتائج.

شروط الحصول على دعم الرعاية الاجتماعية والدخول مع المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2024

* عدم امتلاك ممتلكات تجارية أو عقارات باهظة الثمن.

* تقديم الوثائق التي تثبت الوضع الاجتماعي.

* تقديم تقرير طبي في حال وجود مرض محدد.

* يجب ألا يقل عدد أفراد الأسرة من 4 أفراد على الأقل.

* أن يكون عمر المستفيد 18 عامًا على الأقل.

* أن يكون المستفيد عراقي الجنسية ومقيمًا بشكل دائم.

* أن يتراوح عمر الذكور بين 16 و60 عامًا.

* أن تتراوح أعمار النساء بين 15 و55 عامًا.

* عدم العمل في القطاع الحكومي.

* ضمان دعم الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة.

الفئات المستفيدة الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2024

* ذوي الاحتياجات الخاصة.

* الأسر محدودة الدخل.

* أبناء الشهداء.

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