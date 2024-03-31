“اشتريه بدل الآيفون“ سعر ومواصفات هاتف Spark 20C.. هاتف الاحلام من تكنو

تسعى شركة تكنو للأجهزة الالكترونية والهواتف المحمولة الى تنزيل هواتف بمواصفات خاصة تستطيع المنافسة في الأسواق وجذب جمهور كبير لشراءها خصوصا هؤلاء الذين لا يبحثون عن إمكانيات عالية جدا بل هاتف جيد بأداء قوي وبسعر مناسب، وقد قامت الشركة مؤخرا بالإعلان عن هاتف جديد هو Spark 20C، واليوم سنقدم لكم في هذا المقال مواصفات الهاتف وسعره في الأسواق العالمية.

مواصفات هاتف Spark 20C

هاتف Spark 20C من تكنو من الهواتف التي تتمتع بمواصفات رائعة حسب تصنيف وأراء الخبراء المختصين في مجال الهواتف الذكية، ويجمع الهاتف بين جمال الشكل وقوة الأداء لذا فهو الخيار الأمثل للكثيرين ممن يريدون الحصول على هاتف بمواصفات جيدة وبسعر منخفض، فقد زادت في الفترة الأخيرة أسعار هواتف الشركات العالمية بشكل كبير مثل ايل وسامسونج، وفيما يلي سنستعرض لكم أبرز مواصفات الهاتف :

مقاس شاشة هاتف تكنو Spark 20C يبلغ 6.6 بوصة ونوعها LCD.

نظام تشغيل الهاتف اندرويد 13 وواجهة المستخدم هي HIOS.

دقة الشاشة HD مما يجعل صورتها واضحة ونقية جدا، ومعدل التحديث 90 هرتز.

الهاتف يتميز بأداءه القوي بسبب أنه مزود بمعالج Mediatek helio G36.

بطارية الهاتف تعيش لفترات طويلة وتبلغ سعتها 5000 مللي أمبير، كما تدعم خاصية الشحن السريع وقوتها تقدر ب 18 وات.

الهاتف مزود بثلاث كاميرات الرئيسية دقتها 50 ميجا بكسل أما الأمامية دقتها 8 ميجا بكسل.

رامات الهاتف سعتها 8 جيجا بايتن وسعة التخزين 128 جيجا بايت.

تعدد وسائل الأمان حيث يتوافر قفل الهاتف ببصمة اليد والوجه.

نوع منفذ الشاحن type C، وسماعة الشحن مقاسها 3.5 مللي متر.

سعر هاتف تكنو Spark 20C

هاتف Spark 20C متوافر بالأسواق بعدة ألوان هي الأبيض والذهبي والأسود والأخضر، ويبلغ سعره 109 دولار أمريكي أي ما يعادل 5000 جنيه مصري، وهو سعر منخفض الى حد كبير مقارنة بإمكانياته وأسعار الهواتف الأخرى.