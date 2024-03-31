أغاني وأناشيد مبهجة تملأ قلوب أطفالنا.. تردد قناة طيور الجنة الجديد 2024 على نايل سات وعرب سات.. عالم من الخيال والمرح ينتظركم

تردد قناة طيور الجنة الجديد، تأسست قناة طيور الجنة على يد خالد مقداد في المملكة العربية السعودية، واشتهرت بنجاحها وارتفاع نسبة مشاهدتها عبر السنوات، تحظى القناة بشعبية كبيرة لدى الأطفال والكبار على حد سواء، إذ تقدم تشكيلة متنوعة من الأناشيد والأغاني المحببة، وتولي اهتمامًا بالغًا بالجانب التعليمي للصغار، لذا، يسعدنا في هذا المقال أن نقدم لكم تردد قناة طيور الجنة لتتمكنوا من متابعتها بسهولة.

قناة طيور الجنة

باهتمام الأمهات المتزايد بتوفير محتوى مناسب وآمن لأطفالهن، تبرز قناة طيور الجنة كوجهة مفضلة، حيث توفر للصغار فرصة للتسلية والتعلم في آن واحد، فهي تقدم مجموعة متنوعة من البرامج الترفيهية والتعليمية التي تعزز مهارات الأطفال وتنمي مواهبهم، وفي الفقرة المقبلة، سنقدم لكم تردد قناة طيور الجنة الجديد لتتمكنوا من الاستمتاع بها بكل يسر وسهولة.

تردد قناة طيور الجنة الجديد 2024

ضبط تردد قناة طيور الجنة على النايل سات.

التردد: 11274.

القمر الصناعي: النايل سات.

معدل الترميز: 27500.

ضبط معامل الاستقطاب على الأفقي.

تصحيح الخطأ: ¾.

تردد قناة طيور الجنة بيبي على عرب سات

يُمكنك ضبط التردد على الرقم 11310.

واختيار معامل الاستقطاب العمودي.

مع نسبة ترميز تبلغ 27500.

مع تصحيح الخطأ المُعتمد بنسبة ¾.

كيفية تنزيل تردد قناة طيور الجنة على الرسيفر

ابدأ بفتح قائمة الإعدادات في جهازك. انتقل إلى خيارات إعدادات القنوات. اختر التثبيت اليدوي للقنوات. قم بإدخال بيانات القناة كما هو مذكور أعلاه. تأكد من صحة البيانات المُدخلة. اضغط على زر الحفظ. ستبدأ عملية الحصول على القناة على جهازك.

مميزات قناة طيور الجنة

بفضل مزاياها المتميزة، تبرز هذه القناة كواحدة من أفضل القنوات الموجهة للأطفال، وفيما يلي بعض من مميزاتها: