استعلم spa.gov.iq رابط أسماء المشمولين بالرعاية الإجتماعية الوجبة الأخيرة 2024 موقع وزارة العمل العراقية PDF مظلتي

كشوفات أسماء المشمولين في الرعاية الإجتماعية تعد مهمة للكثير من الأسر ذات محدودة الدخل نظراً لأنها تساعد في الدعم الإقتصادي للفئات الأكثر احتياجاً في العراق، ولهذا ازدادت عمليات البحث في الوقت الراهن عن رابط أسماء المشمولين بالرعاية الإجتماعية في العراق الوجبة السابعة، حيث تعمل الوزارة بكامل جهودها إلى الانتهاء من معالجة المتبقي ودراسة الطلبات بكل دقة ولهذا يمكنك الإطلاع على أسماء المقبولين في الرعاية الإجتماعية من خلال الرابط الخاص بوازرة العمل والشؤون الإجتماعيه أو عن طريق منصة مظلتي الإلكترونية.

أسماء المشمولين بالرعاية الإجتماعية في العراق

وزارة العمل والشؤون الإجتماعية بالعراق توفر الكثير من البرامج الإجتماعية للمواطنين الذين ينطبق عليهم شروط الإستحقاق من الدعم الإجتماعي، فمن الجدير بالذكر أن الدعم يقدم للأشخاص ذوي الدخل المحدود والمعوقين وغير ذلك من الفئات المستهدفة، حيث تم تحديد المستفيدين بناءً على عدد من المعايير المعينة والتي منها الدخل والظروف الإجتماعية والصحية، كما يتم الكشف عن أسماء المستفيدين من البرنامج من خلال منصة مظلتي والقيام بتنزيل الملف بصيغة PDF للتعرف على قوائم الأسماء التي تمت الموافقة عليها.

رابط أسماء المشمولين بالرعاية الإجتماعية الوجبة السابعة

يذكر أن الكثير يتساءل عن رابط أسماء المشمولين بالرعاية الإجتماعية الوجبة السابعة، ولهذا يمكنكم القيام بإتباع عدد من الخطوات لاستخراج أسماء المشمولين بالرعاية الإجتماعية لدفعة شهر مارس 2024، وجاءت الخطوات على النحو التالي: