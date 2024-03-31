عاجل… وزارة الشؤون الاجتماعية تُطلق رابط التسجيل في منحة 300 دينار تونس 2024 عبر موقعها الرسمي

أطلقت وزارة الشؤون الاجتماعية رابط التسجيل في منحة 300 دينار تونس 2024 عبر موقعها الرسمي بمناسبة شهر رمضان الكريم، وذلك وفق شروط وضوابط محددة أقرتها الوزارة، ويأتي هذا في إطار تنفيذ حزمة القرارات الكبيرة التي اعتمدها رئيس الدولة من أجل تخفيف الأعباء عن كاهل المواطن ومساعدته في التصدي لموجة غلاء الأسعار التي يعاني منها جميع شعوب العالم.

رابط التسجيل في منحة 300 دينار تونس 2024

أتاحت الجهات المختصة رابط التسجيل في منحة 300 دينار تونس 2024 لكافة المواطنين محدودي الدخل ولمن توافر فيهم الشروط والآليات التي حددتها وزارة الشؤون الاجتماعية، حيث أقر رئيس الدولة بمنح 300 دينار تونسي لمن ينطبق عليهم الشروط، وفي ظل الركود العالمي والتضخم الكبير الذي يمر العالم كله به تسعي الحكومة التونسية إلى توفير متطلبات شعبها وإعانتهم مادياًّ ومعنوياً من أجل مساندتهم في تخطي تلك الفترة العصيبة، ومن خلال اتباع النقاط التالية يتمكن المستخدمين من التسجيل في إعانة رمضان:

التوجه إلى الموقع الرسمي الخاص بوزارة الشؤون الاجتماعية التونسية.

من قائمة الخدمات الإلكترونية قم بالنقر على خانة التسجيل في إعانة 300 دينار تونسي.

ادخال الاسم الرباعي الخاص بالراغب في التسجيل في الحقل المخصص له.

تسجيل الرقم القومي الخاص بهوية المتقدم.

الضغط على أيقونة تسجيل الطلب.

عند وصول الطلب للإدارة المختصة سيتم مراجعته وبناء عليه سيتم الرد بالرفض أو القبول.

شروط التسجيل في منحة 300 دينار تونسي 2024

حرصاً من الوزارة التونسية على وصول الدعم إلى جميع مستحقيه قامت بوضع مجموعة من المتطلبات والشروط ينبغي توافرها في كل متقدم، وجاء ذلك كالتالي: