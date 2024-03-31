صدمة كبيرة في أسواق الدواجن.. ارتفاع اسعار الكتاكيت اليوم الأحد 31 مارس 20%.. قفزة جديدة تضرب الأسواق

يقدم موقع البديل اسعار الكتاكيت اليوم والفراخ والبيض الموفق الأحد 31 مارس، وفقًا للأسعار المتداولة في بورصة الدواجن، مع إمكانية إضافة عدة جنيهات للتوصيل والتسويق من قبل المستهلك، في هذا التقرير، لمعرفة الأسعار تابع السطور المقبلة.

أسعار الفراخ اليوم في مصر

سعر كيلو لحم الفراخ البيضاء وصل نحو 91 جنيه.

وسعر كيلو لحم الفراخ الساسو يتراوح بين 93 جنيه و98 جنيه.

أما سعر كيلو لحم الفراخ البلدي فيتراوح بين 81 جنيه و81 جنيه أيضًا.

ويتراوح سعر كيلو لحم أمهات أبيض بين 81 جنيه و81 جنيه أيضًا.

اسعار الكتاكيت اليوم الأحد 31 مارس

سعر كتكوت أبيض للشركات يتراوح بين 25 جنيه و33 جنيه. أما سعر كتكوت أبيض للقطعان فيتراوح بين 24 جنيه و24.25 جنيه. وسعر كتكوت ساسو يتراوح بين 12 جنيه و13 جنيه. بينما يتراوح سعر كتكوت ساسو بيور بين 13 جنيه و14 جنيه. وسعر كتكوت بلدي حر يتراوح بين 7 جنيه و7.75 جنيه. وسعر كتكوت هجين يتراوح بين 9 جنيه و10 جنيه. وسعر كتكوت جيل ثاني يتراوح بين 11 جنيه و12 جنيه. أما سعر كتكوت روزي بيور فيتراوح بين 15 جنيه و16 جنيه.

سعر كرتونة البيض اليوم

سعر كرتونة البيض أحمر وصلت نحو 155 جنيه.

أما سعر بيض أبيض فيبلغ 153 جنيه.

وسعر بيض بلدي يصل إلى 165 جنيه.

أسعار البط اليوم

سعر لحم البط البلدي وصلت 120.00 جنيه. وسعر لحم البط المسكوفي بلغت 100.00 جنيه. أما سعر لحم البط المولارد فيبلغ 80.00 جنيه. وسعر لحم البط الفرنساوي أيضًا يبلغ 80.00 جنيه. وسعر لحم البط البغال يبلغ 85.00 جنيه. بالنسبة لأسعار الكتاكيت. فإن سعر كتكوت البط الفرنساوي يبلغ 12 جنيه. وسعر كتكوت البط المسكوفي يصل إلى 47 جنيه. وسعر كتكوت البط المولارد يتراوح بين 33.75 جنيه.

اسعار الأعلاف اليوم في مصر