اضافة المواليد لزيادة التموين 100 جنيه علي الزيت والسكر.. هـذه اخبار زي السكر من الوزارة بعد العيد

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية المصرية عن إمكانية اضافة المواليد لزيادة دعم السلع الغذائية التي يحصل عليها المواطن، لذلك فقد تمكنت الوزارة من فتح باب التقديم لكل من يرغب في تسجيل فرد جديد للأسرة على بطاقة التموين حتى يتم الاستفادة التامة من دعم السلع التموينية للمواطن المصري من ذوي الاستحقاق لهذه السلعة التي تمكنت الوزارة من تحديد هذه الفئة بشكل قاطع.

الفئات المستحقة لدعم السلع الاستثنائي

بات من الممكن اضافة المواليد لزيادة دعم السلع على البطاقات التموينية خاصة بعد ارتفاع الأسعار التي أصبحت تعاني منها البلاد، الجدير بالذكر أن هناك فئات هي الأحق بهذا الدعم وهم على النحو التالي:

الزوجة عند وقوع الطلاق عليها تتمكن من الحصول على الدعم فور استخراج وثيقة طلاق مميكنة تتمكن من الفصل من بطاقة الزوج.

كذلك الفتاة التي تزوجت يتم فصلها من بطاقة الوالد ثم إدراجها إلى بطاقة الزوج.

أيضا زوجة الشهيد من الفئات المستحقة للدعم الاستثنائي.

الأرملة التي توفي عنها زوجها تحصل على الدعم.

بالإضافة إلى المُدرجين في تكافل وكرامة، الضمان الاجتماعي، من يتم كفالته مع الأسر البديلة.

أخيرا أسر الشهداء وأصحاب الخدمات المتكاملة.

هذا وقد أشارت التموين إلى أن صاحب البطاقة بإمكانه التوجه إلى الجهات المعنية في حال لم يتمكن من الحصول على الدعم الاستثنائي، وذلك حتى تتمكن الجهات من اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال ذلك وإضافته إلى كشوف المستحقين للدعم.

خطوات اضافة المواليد لزيادة دعم السلع

أصبح من السهل اضافة المواليد لزيادة دعم السلع، وذلك من خلال اتباع ما يلي من خطوات: