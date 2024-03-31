قدم الآن .. لينك التقديم في مسابقة التربية والتعليم 2024 والأوراق المطلوبة من بوابة الوظائف الحكومية

رابط التقديم في مسابقة التربية والتعليم 2024 حيث تستعد وزارة التربية والتعليم في فتح باب التقديم لمسابقة التعيين في التربية والتعليم من أجل تعيين 18.886 معلم مساعد في عدد من التخصصات المختلفة ليكون جزءاً من مسابقة تعيين 30.000 معلم للعام الحالي، ولهذا ازدادت التساؤلات من قبل المعلمون في التعرف على خطوات التقديم في مسابقة التعليم وهذا ما سنوضحه خلال السطور القادمة.

لينك التقديم في مسابقة التربية والتعليم 2024

للتقديم في مسابقة التربية والتعليم فلابد من إتباع عدد من الخطوات الإلكترونية والتي جاءت على النحو التالي:

التوجه إلى بوابة الوظائف الحكومية.

القيام بتحديد خانة الوظائف.

ثم يتم التوجه إلى وظائف التربية والتعليم الفني 2024.

يقوم المتقدم بتحديد المحافظة التابع لها.

سوف تظهر أمامك بعد ذلك جميع الشروط والمؤهلات المطلوبة قم بالنقر على خانة تقديم طلب.

القيام بالنقر على خانة التأكيد في التسجيل في هذا الإعلان.

إدخال البيانات المطلوبة في الحقول المخصصة لها بما في ذلك مستوى المؤهل والمجموعة النوعية والمجموعة الوظيفية، والمحافظة.

النقر على خانة حفظ البيانات.

الضغط على خانة تقديم.

الأورق المطلوبة للتقديم في مسابقة التربية والتعليم 2024

وزارة التربية والتعليم قامت بتحديد مجموعة من الأوراق والمستندات المطلوب إحضارها لمسابقة التربية والتعليم والتي جاءت على النحو التالي: