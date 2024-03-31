“هنا” رابط استخراج أرقام الجلوس الثالث الثانوي اليمن 2024 بجميع المحافظات عبر موقع الإدارة العامة للإختبارات

البحث عن أرقام جلوس الثالث الثانوي في اليمن للعام الدراسي 2024 أصبح أمرًا ضروريًا للعديد من الشخصيات المعنية، سواء كانوا طلابًا يتطلعون إلى التفوق الدراسي أو أولياء أمور يسعون لدعم أبنائهم، وباستخدام التكنولوجية والتطورات الحديثة، يمكن للجميع الآن الوصول بسهولة إلى تلك الأرقام المنتظرة التي تحمل الأحلام والطموحات.

موعد امتحانات الثالث الثانوي في اليمن 2024

أعلنت وزارة التربية والتعليم في اليمن عن موعد البدء في اختبارات الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي، وفقًا للخطة الزمنية المحددة، ستنطلق هذه الإمتحانات في الثاني والعشرين من شهر يونيو المقبل، مما يضع الطلاب في حالة من الترقب والتحضير الجدي لهذه المحنة الأكاديمية المهمة، وقد نبهت الوزارة جميع الطلاب بضرورة الإستعداد الجيد والمذاكرة المكثفة لموادهم، فالإمتحانات تتطلب تجهيزًا شاملا وتدريبًا على مختلف المواضيع والمهارات الأكاديمية ولا تقتصر اهتمام الوزارة على تحديد موعد الإمتحانات فحسب، بل تولي أيضًا اهتمامًا كبيرًا لرأي الطلاب في ترتيب المواد الدراسية داخل جدول الامتحانات.

خطوات معرفة أرقام الجلوس الثالث الثانوي اليمن 2024

تسعى وزارة التعليم في اليمن جاهدة لتقديم خدمات إلكترونية شاملة تسهل عملية الوصول إليها لجميع الطلاب والطالبات، ومن بين هذه الخدمات المهمة هو الإستعلام عن أرقام الجلوس لامتحانات الثانوية العامة في اليمن لعام 2024، ويمكن للطلاب القيام بهذا بسهولة من خلال استخدام المنصة الإلكترونية التابعة للإدارة العامة للامتحانات، وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:

الولوج إلى موقع الإدارة العامة للاختبارات في اليمن.

اختيار أيقونة “أرقام الجلوس” من القائمة الرئيسية على الموقع الإلكتروني.

حدد المستوى الدراسي المناسب، سواء كان الصف الثالث الثانوي أو الصف التاسع.

أدخل اسم الطالب الكامل بعناية في المساحة المخصصة لذلك.

اضغط على أيقونة “العثور على رقم الجلوس”.

سيتم عرض نافذة تحتوي على بيانات اسم المستعلم ورقم جلوسه.

من خلال اتباع هذه الخطوات البسيطة، يمكن للطلاب الحصول بسهولة على أرقام جلوسهم، مما يساعدهم في التحضير الجيد للإمتحانات والتخطيط لها بشكل مناسب.