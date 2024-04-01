بصوره عاليه hd.. شاهد الآن الحلقة الجديدة من مسلسل قيامة عثمان 154 عبر قناة ATV التركي

تمكن مسلسل قيامة عثمان 154 التركي تحقيق أعلى نسبة مشاهدة منذ إطلاقه على الشاشات الفضائية ومنصات التواصل الاجتماعي في تركيا بل والوطن العربي كذلك، حيث تمت ترجمته بأكثر من لغة منها العربية والإنجليزية بكل احترافية، إذ يشارك في ذلك العمل الضخم باقة من كبار وألمع النجوم التركية مثل الفنان الشهير بوراك، فلاسيما أنه أضاف للمسلسل التاريخي لمسة خاصة جعلته أكثر تميزاً.

مسلسل قيامة عثمان 154

لاقت المسلسلات التركية إقبالاً شديداً عند قلوب الجماهير العربية وبالأخص مسلسل قيامة عثمان 154 مترجمة بأكثر من لغة، حيث شهدت الحلقة السابقة نجاحاً ساحقاً أثناء عرضها على التلفزيون التركي، كما توقع المتابعين أحداث هذه الحلقة بأنها ستكون أكثر إثارة ومتعة، وذلك بعد عرض الإعلان الجديد للحلقة والذي شهد تحالف المؤسس عثمان مع تاج الدين نويان من أجل التصدي ومواجهة جلاد روما، بالإضافة إلى عودة تيمورالب وخطف السيد يعقوب، والجدير بالذكر أن هذا العمل العملاق يتناول أحداث حقيقية دارت بتركيا خلال فترة تأسيسها وبنائها.

تردد القنوات الناقلة للمسلسل التركي المؤسس عثمان 2024

يمكن متابعة أحداث الحلقات الجديدة والقديمة من المسلسل التركي عثمان على منصات التواصل الاجتماعي مثل شاهد وغيرها، كما يعرض قيامة عثمان عبر الشاشات التركية الفضائية على قناة ATV بمعدل حلقة أسبوعية، وذلك في تمام الساعة 7 مساءً بتوقيت القاهرة، وعند الساعة 8 مساءً بحسب التوقيت المحلي للمملكة العربية السعودية، وذلك بنهاية كل أسبوع في يوم الخميس، فلقد يمكنكم الآن مشاهدة الحلقة عن طريق ضبط أجهزة الاستقبال على إحدى الإحداثيات التالية:

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 12034.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

الاستقطاب: أفقي.

القمر الصناعي: عرب سات.

التردد: 11034.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

القمر الصناعي: ترك سات.