مجاناً  “Tom And Jerry” أحدث تردد قناة توم وجيري الجديد 2024 واستقبل مغامرات القط والفأر واتفرج مع أولادك

يقوم الكثيرون بالبحث عن قناة توم وجيري حيث تعتبر هذه القناة، هي المفضلة عند الأطفال وهي من أشهر قنوات الكرتون عندهم على مستوى العالم كله، وتقوم قناة توم وجيري بتقديم مجموعة متنوعة ومختلفة وجميلة من أفلام الكرتون، و التي تجذب الأطفال ومجموعة أيضا متنوعة من برامج التعليم والترفيه التي تناسب جميع الأعمار، حيث أنها قد تم تغيير تردد القناة على القمر الصناعي نايل سات مما جعل الجميع يبحثون عن ترددها نظرا لإقبال الأطفال عليها، ومن خلال هذا المقال سوف نوضح لكم ما هو تردد قناة توم وجيري على القمر نايل سات وعرب سات.

أحدث تردد قناة توم وجيري الجديد 2024

تعد قناة توم وجيري هي قناة يحبها ويفضلها الكثير من الأطفال، وذلك نظرا لما تقدمه من أفلام كرتون رائعة والبرامج التعليمية المتنوعة والجميلة، وتمتاز هذه القناة بأن الإشارة الخاصة بها وسهله في الإلتقاط لذلك من السهل عليك أن تقوم بتحميل تردد هذه القناة، التي سوف تقدم لك أوقات سعيدة ومرح وضحك.

تردد قناة توم وجيري على النايل سات

تردد قناة توم و جيري هو: 12149.

و معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ:5/6.

تردد قناة توم وجيري الجديد على عرب سات

تردد القناة: 11315.

الاستقطاب أفقي.

الترميز: 27500.

تصحيح الخطأ: 5/6.

تنزيل قناة توم و جيري على الجهاز

تستطيع تنزيل قناة توم وجيري على الجهاز الخاص بك وذلك من خلال اتباع عدة خطوات وهي: