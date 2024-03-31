مجاناً “Tom And Jerry” أحدث تردد قناة توم وجيري الجديد 2024 واستقبل مغامرات القط والفأر واتفرج مع أولادك
يقوم الكثيرون بالبحث عن قناة توم وجيري حيث تعتبر هذه القناة، هي المفضلة عند الأطفال وهي من أشهر قنوات الكرتون عندهم على مستوى العالم كله، وتقوم قناة توم وجيري بتقديم مجموعة متنوعة ومختلفة وجميلة من أفلام الكرتون، و التي تجذب الأطفال ومجموعة أيضا متنوعة من برامج التعليم والترفيه التي تناسب جميع الأعمار، حيث أنها قد تم تغيير تردد القناة على القمر الصناعي نايل سات مما جعل الجميع يبحثون عن ترددها نظرا لإقبال الأطفال عليها، ومن خلال هذا المقال سوف نوضح لكم ما هو تردد قناة توم وجيري على القمر نايل سات وعرب سات.
أحدث تردد قناة توم وجيري الجديد 2024
تعد قناة توم وجيري هي قناة يحبها ويفضلها الكثير من الأطفال، وذلك نظرا لما تقدمه من أفلام كرتون رائعة والبرامج التعليمية المتنوعة والجميلة، وتمتاز هذه القناة بأن الإشارة الخاصة بها وسهله في الإلتقاط لذلك من السهل عليك أن تقوم بتحميل تردد هذه القناة، التي سوف تقدم لك أوقات سعيدة ومرح وضحك.
تردد قناة توم وجيري على النايل سات
- تردد قناة توم و جيري هو: 12149.
- و معدل الترميز: 27500.
- الاستقطاب: أفقي.
- معامل تصحيح الخطأ:5/6.
تردد قناة توم وجيري الجديد على عرب سات
- تردد القناة: 11315.
- الاستقطاب أفقي.
- الترميز: 27500.
- تصحيح الخطأ: 5/6.
تنزيل قناة توم و جيري على الجهاز
تستطيع تنزيل قناة توم وجيري على الجهاز الخاص بك وذلك من خلال اتباع عدة خطوات وهي:
- أولا قم بالضغط على زر منيو في جهاز التحكم.
- بعد ذلك سوف تنتقل إلى قائمة البحث عن القنوات ثم قم بتحديد نوع القمر الصناعي نايل سات أو عرب سات .
- ثم قم بإدخال التردد الجديد للقناه.
- بعد ذلك قم بالضغط على كلمة بحث.
- و بعد ذلك سوف تظهر لك القناة.