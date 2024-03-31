اقتصاد
أسعار بورصة الدواجن اليوم الأحد 31/3/2024 والكتاكيت في بداية تعاملات الأسواق المصرية
تعد أسعار بورصة الدواجن اليوم من الأشياء التي يهتم العديد من المواطنين معرفتها بشكل يومي في الفترة الأخيرة، وهذا بالتزامن مع شهر رمضان الكريم، والجدير بالذكر أن صناعة الدواجن هي الأكثر استهلاكا وطلبا، ويتم الاعتماد عليها بشكل كبير كمصدر بروتيني، ولمعرفة تقرير الأسعار الخاص بها اليوم، تابعوا معنا سطورنا القادمة فضلاً.
أسعار بورصة الدواجن اليوم
نوافيكم أسعار بورصة الدواجن اليوم الأحد الموافق 31/3/2024 ميلاديا، طبقاً للأسعار المعلنة في بورصة الدواجن المصرية الرئيسية، مع العلم أن الأسعار التنفيذية من الممكن أن تختلف من بورصة إلى أخري وهذا يرجع إلى عدة عوامل مختلفة منها التغير في عوامل الطلب والشراء أو عوامل جوية أو اقتصادية، وبالنسبة لتقرير اليوم يضم كالآتي:
- سعر كيلو لحم الفراخ البيضاء سجل 90 جنيه أقل سعر، 91 جنيه أعلى سعر.
- سعر كيلو الفراخ الساسو سجل 98 حنيه أقل سعر، 101 جنيه أعلى سعر.
- سعر لحم الفراخ البلدي سجل 80 جنيه أعلى سعر.
أسعار الكتاكيت اليوم
بالنسبة لأسعار الكتاكيت بمختلف أنواعها جاءت لتسجل كالآتي:
- سعر كتكوت أبيض شركات سجل اليوم 25 جنيه أقل سعر، 33 جنيه أعلى سعر.
- سعر كتكوت أبيض قطعان سجل اليوم 24 جنيه أقل سعر، 24.25 جنيه أعلى سعر.
- سعر كتكوت ساسو سجل 12 جنيه أقل سعر، 13 جنيه أعلى سعر.
- سعر كتكوت بلدي حر سجل اليوم 7 جنيه أقل سعر، 7.75 جنيه أعلى سعر.
- سعر كتكوت هجين عمر يوم سجل 11 جنيه أقل سعر، 12 جنيه أعلى سعر.
- سعر كتكوت روزي بيور سجل اليوم 15 جنيه أقل سعر، 16 جنيه أعلى سعر.
- سعر كتكوت بط فرنساوي سجل 11 جنيه أقل سعر، 12 جنيه أعلى سعر.