الحقي خزنيها ياست الكل.. انخفاض جديد في أسعار الدواجن اليوم الأحد 2024/3/31 بجميع الاسواق والمحلات

مع بداية كل يوم ترغب الكثير من السيدات وربات المنزل، التعرف على أسعار اللحوم والسلع الغذائية ولذلك يُقدم لكم موقع البديل أسعار الدواجن اليوم، الأحد الموافق 31 مارس 2024 والتي قد شهدت تراجعا في أسعارها داخل الأسواق المصرية والمحلات التجارية، وهناك أكثر من نوع في الدواجن ولكل نوع سعر خاص به سوف نستعرضه معكم الآن.

أسعار الدواجن اليوم

انخفاض في أسعار الدواجن اليوم، ليصل سعر الدواجن البيضاء إلى 91 جنيه للكيلو الواحد داخل المزرعة، ويباع للمستهلك بسعر يتراوح ما بين 100 لـ 110 جنيه.

بينما سجلت الدواجن البلدي داخل البورصة اليوم 120 جنيه، وتُباع للمستهلك بسعر يتراوح ما بين 130 لـ 140 جنيه.

في حين سجلت الدواجن الساسو للكيلو الواحد داخل المزرعة 95 جنيه، لتباع للمستهلك بسعر يتراوح ما بين 100 لـ 120 جنيه.

فيما اختلاف عنهم سعر الدواجن الأمهات، والذي سجل ارتفاعاً ملحوظاً حيث وصل سعر الكيلو الواحد إلى 88 جنيه، ويُباع للمستهلك بسعر 95 جنيه.

أسعار البانية والشيش طاوق اليون

أما عن باقي أسعار الدواجن الأحد الموافق 31 مارس فقد وصلت إلى: