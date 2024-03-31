جميع أرقام المشاركة في برنامج مسابقة درايش رمضان 2024 في السعودية والدول العربية مع ريم عبد الله

تعد مسابقة درايش من المسابقات التي تقدم في رمضان وتعد من أشهر المسابقات، وتحتوي هذه المسابقة على مجموعة مختلفة من الأسئلة المتنوعة التي تخص التاريخ السعودي والعادات والتقاليد أيضا في السعودية ومختلف تراثهم، وتستطيع الفوز بالجوائز التي يقدمها هذا البرنامج، و ذلك من خلال المشاركة في البرنامج عن طريق الإجابة على الأسئلة بطريقة صحيحة، وذلك لكي تستطيع الفوز بواحدة من الجوائز التي تقدمها هذه المسابقة، و سوف نوضح لكم خلال هذا المقال ما هي أرقام الإشتراك في مسابقة درايش وما هو الموعد المحدد لعرض هذه المسابقة.

موعد عرض مسابقة درايش

يتم عرض برنامج درايش فى تمام الساعة 12منتصف الليل، و تستطيع الإشتراك في مسابقة درايش عن طريق الأرقام التي يقوم البرنامج بعرضها، ويقدم هذا البرنامج جوائز متعددة منها ساعات فاخرة وسيارات وغيرها مثل الملايين، وتستطيع الفوز بأحد هذه الجوائز عن طريق الإجابة على الأسئلة التي تقدمها المسابقة، ويمكنك الإشتراك في هذه المسابقة من خلال الإتصال على الرقم المعروض لكل بلد، أو عن طريق ارسال رسالة على الأرقام التي تم تخصيصها، وهذا البرنامج يقوم باختيار الفائز في البرنامج وذلك بشكل عشوائي من المشاركين.

أرقام الإشتراك في مسابقة درايش

تستطيع الإشتراك في مسابقة درايش عن طريق مجموعة من الأرقام يمكنك الاتصال من خلالها من البلاد العربية، و يمكنك الإشتراك من المملكة العربية السعودية من خلال عدة أقسام وهي: