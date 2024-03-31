لينك أرقام جلوس الثانوية العامة اليمن والتاسع اليمن 2024 فعال yemenexam.com

نقدم لكم لينك أرقام جلوس الثانوية العامة اليمن والتاسع اليمن 2024، الذي مازال أحد أهم الروابط التي تتصدر محركات البحث في الساعات الأخيرة بجميع المحافظات والمدن اليمنية، بعد إعلان وزارة التربية والتعليم رفع الأرقام على الإدارة العامة للاختبارات، لذلك يحظي رابط yemenexam.com باهتمام بالغ من قبل الأسر اليمنية التي لديها أبناء في الصف الثالث الثانوي العام باليمن أو الصف التاسع من التعليم الأساسي، نظرًا لأهمية حصول الطلبة على أرقام الجلوس قبل انطلاق أول أيام الامتحانات التي نقترب منها بشده، في هذا المقال عبر موقعكم الإلكتروني “البديل” نوضح لكم أسهل الطرق للحصول على أرقام الجلوس إلكترونيًا.

لينك معرفة رقم الجلوس بالاسم اليمن 2024 الثانوية العامة والتاسع

موقع الإدارة العامة للاختبارات في اليمن هو الرابط الرسمي الذي يوفر للطلبة النتائج النهائية للفصل الدراسي الأول والثاني لطلبة الصف التاسع من التعليم الأساسي وطلبة الثانوية العامة من القسم الأدبي والعلمي، كما توفر أيضا للطلبة والطالبات أرقام جلوس الثانوية العامة وأرقام جلوس التاسع وذلك وفقًا لتسجيل اسمك في مربع البحث في الموقع ومن ثم الضغط على استعلام، تظهر بعدها أرقام الجلوس مع أيقونة الطباعة.

معرفة أرقام الجلوس الثانوية العامة اليمن 2024

لكي تعرف عزيزي الطالب أو الطالبة رَقْم جلوسك في الصف الثالث الثانوي العام عليك أن تقوم بعمل عدة خطوات تتم كالتالي:

الخطوة الأولي الاتجاه نحو موقع الإدارة العامة للاختبارات في اليمن.

في اليمن. الخطوة الثانية اتجه نحو مربع أرقام الجلوس.

الخطوة الثالث تحديد المرحلة الثانوية ومنها تحديد القسم علمي أو أدبي.

الخطوة الرابعة أكتب أسمك كما هو مدون في شهادة الميلاد.

الخطوة الخامسة الضغط على أيقونة البحث.

إلى هنا وصلنا معكم لختام شرح هذا لينك معرفة رقم الجلوس بالاسم اليمن 2024 الثانوية العامة والتاسع.