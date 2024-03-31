دلوقتي متاح.. رابط الاستعلام عن أرقام جلوس الثانوية العامة اليمن 2024 yemenexam

يتساءل طلاب الصف الثالث الثانوي في اليمن عن رابط لمعرفة أرقام جلوس الثانوية في اليمن لعام 2024، وذلك بعد أن قامت وزارة التربية والتعليم بتحديد موعد امتحانات الفصل الدراسي الثاني. وقد أعلنت الوزارة عن الرابط الإلكتروني الخاص بالاستعلام عبر موقع الإدارة العامة yemenexam للتحقق من أرقام جلوس الطلاب وهو ما سنقوم بعرضه خلال المقال الحالي.

للاستعلام عن أرقام الجلوس في اليمن لعام 2024

يجب على الطلاب اتباع الخطوات التالية للاستعلام عن أرقام الجلوس في اليمن لعام 2024:

قم بالدخول إلى المنصة الإلكترونية الخاصة بوزارة التربية والتعليم في اليمن. اختر رمز “أرقام الجلوس” من القائمة الرئيسية على الموقع. ستظهر لك قائمة تحتوي على المستويات الدراسية المختلفة. حدد الفئة التي تنتمي إليها للاستعلام عن رقم جلوسك. أدخل اسمك بشكل رباعي في الحقل المخصص لذلك. انقر على خانة “البحث عن رقم الجلوس”. ستظهر لك جميع التفاصيل المتعلقة برقم جلوسك.

تفاصيل بشأن مواعيد الثانوية العامة اليمن 2024

وفيما يتعلق بموعد امتحانات الثانوية العامة في اليمن لعام 2024، أعلنت وزارة التربية والتعليم أنها ستبدأ في الثاني والعشرين من يونيو 2024. ولذلك، تهيب الوزارة بطلاب الشهادة الثانوية بالاستعداد بشكل جيد للامتحانات، كما تطلب الوزارة من الطلاب تقديم مقترحات لإعداد جدول الامتحانات، حيث سيتم الإعلان عنه في الأسبوع الأول من أبريل 2024.

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