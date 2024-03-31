خطوات فتح حساب في بنك الخرطوم عبر تطبيق بنكك أونلاين 202″ Bank of Khartoum” وأهم الشروط المطلوبة

خطوات فتح حساب في بنك الخرطوم عبر تطبيق بنكك أونلاين 2024 وأهم الشروط المطلوبة، قام بنك الخرطوم السوداني مؤخرا بالإعلان عن إعادة الخدمة الخاصة بفتح حساب مصرفي باستخدام تطبيق بنكك الإلكتروني، ويأتي ذلك بعد أن توقفت الخدمة لعدة أشهر نتيجة الظروف الإقتصادية الصعبة التي تواجهها السودان خلال الفترة الحالية، الأمر الذي أدي إلى إغلاق العديد من فروع البنك في الخرطوم عاصمة السودان، ولذلك فقد أعلن البنك عن استعداده خلال الوقت الحالي لتقديم العديد من الخدمات المصرفية مرة أخرى بشكل فعال، وفيما يلي سوف نتعرف على خطوات فتح حساب في بنك الخرطوم عبر تطبيق بنكك أونلاين 2024 وأهم الشروط المطلوبة.

خطوات فتح حساب في بنك الخرطوم عبر تطبيق بنكك أونلاين 2024

الأن يمكنك فتح حساب مصرفي جديد في بنك الخرطوم السوداني أونلاين من خلال استخدام تطبيق بنكك من خلال اتباع الخطوات التالية:

أولا قم بتحميل تطبيق بنكك من هواتف الأندرويد من خلال الضغط هنا.

أو تحميل التطبيق على هواتف الآيفون من خلال الضغط هنا

قم بفتح تطبيق بنكك، ومن ثم اضغط على أيقونة تسجيل جديد.

بعد ذلك قم بالضغط على كلمة فتح حساب جديد.

حدد اللغة المفضلة.

قم بإدخال جميع البيانات والمعلومات المطلوبة.

قم بإرفاق المستندات المطلوبة لفتح الحساب.

وأخيرا قم بالضغط على أيقونة التأكيد على فتح الحساب.

أهم الشروط المطلوبة لفتح حساب في تطبيق بنكك

وضع بنك الخرطوم عدد من الشروط المطلوب توافرها في حالة فتح حساب مصرفي جديد أونلاين عبر تطبيق بنكك، والتي تأتي على النحو التالي: