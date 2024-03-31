“حافظ على مستواك“ أسباب تؤدي إلى حظر حسابك في لعبة ببجي pubg mobile.. كتير بيعملها وميعرفش خطورتها..!!.!!

لعبة ببجي التي لديها ملايين المحبين حول العالم بسبب ما تتمتع به من إثارة وتشويق حيث يخوض اللاعبين مغامرات عديدة ويكونون صداقات من بلدات مختلفة وينافسون للفوز والتفوق واجتياز الصعاب التي تقابلهم، ولكن قد يتعرض بعض لاعبو ببجي الى حظر حسابتهم الشخصية باللعبة وبالتالي ضياع مجهود طويل باللعبة والبدء من جديد، واليوم سنقدم لكم من خلال هذا المقال طريقة حل مشكلة حظر حساب ببجي.

أسباب تؤدي إلى حظر حسابك في لعبة ببجي pubg mobile

إذا تم حظر حساب لاعب ببجي فقد يصيبه ذلك بالصدمة والحزن، خصوصا إذا كان لا يعرف السبب الحقيقي الذي ادى الى ذلك، وقد حذرت المواقع الرسمية للعبة على منصات التواصل الاجتماعي من بعض الأمور التي تسبب حظر الحساب ومن أبرزها :

استخدام في بي إن، وهي طريقة معروفة يتبعها اللاعبون للحصول على أدوات بشكل مجاني وبشكل غير شرعي.

استخدام بعض الأدوات التي تعمل على تغيير إعدادات اللعبة والواجهة الخاصة بها مثل أداة جي في أكس وهي تعطي اللاعب ميزات إضافية مجانية وتساعده على التفوق على منافسيه بالغش.

التسبب في حدوث خلل باللعبة نتسجة استغلال حشرة الدخان.

قوانين اللعبة تقول أن أي محاولات للغش باللعبة يكشفها مطورو ببجي ويقومون بحظر الحساب لمدة تقترب من عشر سنوات.

ما هو سبب حظر حساب لعبة ببجي؟

إذا قام لاعب ببجي باتباع سلوكيات خاطئة وأمور ممنوعة أثناء اللعب فإن نقاط الاستحقاق الخاصة به تنخفض ومع تكرار الأخطاء يتم حظر الحساب لمدة أسبوع وغلقه تماما، وبعدها يمكن للاعب العودة للعب مرة أخرى ولكن إذا انخفضت نقاطه لمرات عديدة فقد يتسبب ذلك في غلق حسابه وحظره تماما ولا يتمكن من اللعب بنفس الحساب مرة أخرى.