قد تكون أنت التالي.. مسابقة الحلم 2024 والجائزة 100 ألف دولار

شهدت الأيام الماضية إعلان اسم الفائز الأول في مسابقة الحلم 2024 في شهر رمضان المبارك 1445، والذي فاز بجائزة 2 كيلو جرام من الذهب الخالص، وارتفعت بعدها معدلات البحث عن طريقة الاشتراك في المسابقة، كما قام الإعلامي مصطفى الأغا مقدم البرنامج والمسئول عن مسابقة الحلم الذي يعرض على مجموعة قنوات MBC الفضائية، بالعلان عن جوائز المسابقة التي تصل قيمتها إلى أكثر من 3 ملايين دولار للفائزين على مدار العام، للمشاركة في المسابقة يجب عليك التواصل مع القناة MBC من خلال التطبيق أو إرسال رسالة والتسجيل في البرنامج، حيث إنه دائما ما تعلن MBC عن طريقة الاشتراك في مسابقة الحلم 2024 عبر منصاتها الرسمية.

كيفية الاشتراك في مسابقة الحلم 2024

كما سبق أن ذكرنا فإن مسابقة الحلم 2024 تعد هي واحدة من أبرز البرامج التلفزيونية الحالية ويشارك بها ملايين المشاركين العرب، حيث يتنافس المشتركون لحصد والفوز بالجوائز الضخمة والفرص الفريدة والملايين المقدمة، إذا كنت ترغب في المشاركة، يمكنك اتباع الخطوات التالية:

ابدأ بزيارة الموقع الإلكتروني الرسمي لمسابقة الحلم لهذا العام من هنا.

ثم قم بتحديد بلد إقامتك وقم بتسجيل رقم هاتفك الخاص.

حدد شركة الاتصالات التي تستخدمها في بلدك.

قبل بدء المشاركة في المسابقة يجب عليك أولا قراءة جميع الشروط المقررة والأحكام المتعلقة بالمسابقة والموافقة عليها.

بعد كتابة البيانات والموافقة على الشروط، انقر على زر الاشتراك.

قم بإرسال رسالة نصية تحتوي على كلمة حلم إلى الرقم المخصص الذي أعلنه الإعلامي مصطفى الأغا، وانتظر تأكيد المشاركة.

تعرف على أرقام الاشتراك في مسابقة الحلم في مصر وبعض الدول العربية

مصر (95458-95450)

المملكة العربية السعودية (300300 – 858888)

دولة سوريا 1555

الأردن 98880

تونس 58819

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