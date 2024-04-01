لو البطاقة اتكسرت اعرف سعر استمارة بطاقة رقم قومي بدل تالف بقت كام؟والمستندات المطلوبة لاستخراج البطاقة

سعر استمارة بطاقة رقم قومي بدل تالف من أكثر الموضوعات الهامة التي زاد البحث عنها بشكل متكرر في وقتنا الحالي عبر محركات البحث من قبل الكثير من المواطنين، فهم يريدون معرفة كيفية الحصول على البطاقة والسن القانوني المطلوب لاستخراجها، وهذا بعد الخطوات التي اتخذتها وزارة الداخلية حتى تسهل على المواطنين استخراج البطاقة الشخصية بأسرع وقت، حيث يمكنك الحصول على البطاقة بمجرد أن تقوم بالتقديم على طلب استمارة خاص بخدمة VIP، وهذا يسهل على المواطنين أن يحصلوا على وثائقهم بصورة فعالة وسريعة.

سعر استمارة بطاقة رقم قومي بدل تالف

هناك أربعة أنواع خاصيين باستمارة الرقم القومي لسنة 2024، وهم ملخصين في بعض النقاط الآتية:

أولا استمارة VIP وهي أسرع طريقة يمكنك استلامها خلال ساعتين وسعرها هو 515 جنيه.

استمارة مستعجلة ويتم استلام هذه الاستمارة خلال 24 ساعة وسعرها هو 175 جنيه.

استمارة عاجلة بالنسبة إلى هذه الاستمارة يتم استلامها خلال ثلاث أيام، وسعرها هو 125 جنيه.

الاستمارة العادية وهذه الاستمارة يتم استلام البطاقة بعد 15 يوم وسعرها هو 50 جنيه.

الأوراق والمستندات المطلوبة للحصول على بطاقة الرقم القومي

يوجد مجموعة من الأوراق والمستندات الهامة التي يلزم إحضارها، ولكن يجب أن يكون المتقدم أكبر من سن 15 سنة، كما يشترط أن المتقدم مسجلا بقاعدة بيانات السجل المدني، وهذه الأوراق المطلوبة تتلخص في بعض النقاط الآتية: