العراق تُعلنها رسميًا.. “مصرف الرافدين” زيادة جديدة في رواتب المتقاعدين لشهر أبريل 2024 والمستحقين
لم يتبق سوى ساعات قليلة على صدور رواتب المتقاعدين التي تشمل العديد من المستفيدين داخل دولة العراق، وكذلك المشتركين في هيئة التقاعد الوطنية، إضافة إلى أن هذه الزيادة شملت عدد كبير من الأشخاص المتقدمين لهيئة التقاعد في العراق، على أن تبدأ عمليات صرف الرواتب يوم 1 أبريل 2024 وهو الموافق الإثنين داخل جميع المصارف الحكومية العاملة في الدولة.
زيادة رواتب المتقاعدين في العراق 2024
وأكد ماهر رشيد، رئيس هيئة التقاعد الوطنية، أن الهيئة قامت مؤخرًا بإجراء توزيع زيادة بلغت قيمتها 100 ألف دينار عراقي لكل شخص مشترك في هيئة التقاعد الوطنية لتحسين مستوى معيشة المواطنين، مضيفًا أن كل متقاعد يتقاضى راتب مليون دينار عراقي فما دون سيأخذ الزيادة بشكل اعتيادي أو طبيعي، والـ 100 ألف لكل شخص ولن يتم تقسيمها على أفراد الورثة كما يظن البعض.ز
خطوات الإستعلام عن رواتب المتقاعدين بالزيادة الجديدة
هناك مجموعة من الخطوات الهامة التي يُرجى اتباعها لكي يتم الإستعلام عن رواتب المتقاعدين بالزيادة الجديدة البالغ قيمتها 100 ألف دينار عراقي، وفقًا لما يلي:-
- أن يتم الذهاب إلى موقع وزارة المالية العراقي.
- بعد ذلك يتم إدخال اسم المتقدم ورقم الهوية الساري.
- اختيار خدمة الإستعلام عن رواتب المتقاعدين.
- كذلك يتم القيام بكتابة جميع البيانات المتعلقة بالشخص المتقدم.
- الضغط على أيقونة “بحث”.
- ليتم في النهاية عرض جميع التفاصيل المتعلقة بالراتب والزيادة الجديدة التي تم تطبيقها من قبل مجلس الوزراء العراقي لتشمل جميع المستفيدين.