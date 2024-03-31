اليوم الزمالك وفيوتشر في ربع نهائي الكونفدرالية في مواجهة مصرية خالصة

في لقاء مصري خالص، يقام في تمام الساعة التاسعة من مساء اليوم مباراة كرة القدم بين فريق الكرة الأول لنادي الزمالك وفريق فيوتشر، ضمن مواجهات ذهاب ربع نهائي بطولة الكونفدرالية، والمقرر إقامتها على ملعب إستاد السلام في أولى الاختبارات الأفريقية البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للزماك، ويدير اللقاء تحكيميا المغربي جلال جيد، ومن المقرر حضور حوالي 15 ألف مشجع.

موعد مباراة الإياب بين الزمالك وفيوتشر

كما ستقام مباراة الإياب في السابع من أبريل على إستاد القاهرة، وسيتأهل الفريق الفائز من مجموع المباراتين إلى نصف نهائي البطولة ليسعى أحد الفريقين المصريين للفوز باللقب القاري.

تاريخ مواجهات الفريقين الزمالك وفيوتشر

تعتبر مباراة الليلة هي المباراة السادسة في تاريخ مواجهاتهما الرسمية، حيث سبق للزمالك أن التقى فيوتشر خمس مرات من قبل وفاز في جميع هذه المباريات، كما لم يتمكن فيوتشر من تحقيق أي فوز أو حتى تعادل، وهو الأمر الذي يشير إلى تفوق الزمالك على فيوتشر، ولكنه لا يعكس مدى سهولة أو صعوبة مباراة الليلة، حيث سيكون العامل النفسي هو الأهم والأكثر تأثيرا، وسيكون الفريقان بحاجة إلى استفادة من خبراتهما السابقة في المواجهات الخمسة السابقة.

طريقة اللعب والتشكيل المتوقع للزمالك

ومن المتوقع أن يعتمد الزمالك على طريقة اللعب التي اعتادها الفريق خلال الفترة السابقة 4/2/3/1 التي تتحول في أوقات أخرى كثيرة إلى 4/3/3، وفيها يكون لجناحي الزمالك دور كبير في بناء الهجمات، ومع عودة زيزو وشلبي أصبح مركزا الجناحين محجوزين لهما وسيكون أوباما صانع ألعاب صريح وأمامهم كل من ناصر منسي أو أكينولا رأس حربة، في حين من المتوقع أن يكون في قلب الدفاع كل من حمزة المثلوثى وحسام عبد المجيد ويلعب فتوح يسارا وعمر جابر يمينا ومحمد صبحي في حراسة المرمى، ويتبقى قلبا الوسط الدفاعي وسيكون أحدهما نبيل عماد، ويغيب عن اللقاء عبد الله السعيد وناصر ماهر بسبب عدم القيد الإفريقي، ومن المتوقع أن يلعب محمد شحاتة بعد تألقه مع المنتخب الأوليمبي.

مباريات تحسم بالفوز وليس بالأداء

في ضوء أن المباريات النهائية تحسم بالفوز وليس بالأداء، فإن أحد أهداف الزمالك الرئيسية في مباراة الليلة هو الحفاظ على شباكه نظيفة والسعي لتحقيق الفوز، كما يرغب الفريق في تحقيق نتيجة إيجابية ووضع قدم في نصف نهائي الكونفدرالية، والذي سيتم تحديده في مباراة الإياب في الأسبوع المقبل.

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