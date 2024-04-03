هتاخد شقة على طول” .. حجز شقق الإسكان بالإيجار 1200 جنيه شهري من صندوق الإسكان الاجتماعي

حجز شقق الإسكان بالإيجار من أبرز الموضوعات الهامة التي تشغل محركات البحث في وقتنا الحالي من قبل العديد من المواطنين في مصر، فالمواطنين ينتظرون الإعلان عن فتح الحجز لشقق بالإيجار من الإسكان، ومن المعروف أن الوزارة تقوم بالتقديم بشهر مارس أكثر من 1000 وحدة سكنية للحجز في ثلاث مناطق متفاوتة، والخطوة هذه من ضمن جهود وزارة الإسكان المتواصلة وذلك لضمان توفير اختيارات سكنية تكون ملائمة لكل المواطنين عبر الشروع المنتظر هذا شقق للايجار الإسكان.

حجز شقق الإسكان بالإيجار

وزارة الإسكان تستعد لإطلاق شقق للإيجار في المحافظات الآتية بني سويف والمنوفية والشرقية، ويتم التخطيط لتوسيع المشروع حتى يشمل محافظة الجيزة بالوقت اللاحق من السنة، ومن المتوقع بأن الوزارة المختصة ستبدأ بالتقديم على شقق للايجار الخاص بوزارة الإسكان قبل أن ينتهي شهر مارس الحالي، وهذا تبعا لما أفاد به مصدر مسؤول بداخل وزارة الإسكان، وقام ممثلي وزارة الإسكان بالتوضيح أن مدة الإيجار للشقق السكنية تبلغ سبعة سنوات وهي قابلة للتجديد تبعا لرغبة العميل.

الشروط المطلوبة لحجز شقق الإسكان بالإيجار

لكل الذين يودون حجز شقق للإيجار الإسكان لهذه السنة 2024، يجب أولا استيفاء بك مجموعة من الشروط لتلبية الاحتياجات لكل الفئات المستهدفة، وهذه الشروط تتلخص في بعض النقاط الآتية: