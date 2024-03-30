شحن 10 ألف كوينز هتشحن مجانًا كل حاجة بثغرة خطيرة أقوى بكدجات أسطورية efootball Pes 2024

يرغب العديد من المستخدمين في شحن أكبر عدد من الكوينزات داخل لعبة efootball Pes 2024 التي يبحث عنها ملايين الأشخاص، فضلاً عن أن مطوري اللعبة تقوم بإدخال الكثير من التحديثات والتحسينات الملائمة، وهناك الكثير من الطرق التي يمكن اتباعها للقيام بشحن الكوينزات سواء مجانًا أو بدفع مقابل الشحن عبر الموقع الرسمي للعبة.

طريقة شحن كوينز efootball Pes 2024

هناك بعض الخطوات الهامة لكي يتم القيام بشحن كوينزات efootball Pes 2024 التي تم توافرها عبر الموقع الرسمي للعبة، وفقًا لما يلي:-

أن تتوجه إلى موقع اي فوتبول بيس الرسمي عبر جهاز المحمول.

بعد ذلك يتم الذهاب إلى خانة ” match”.

بعدها يتم التوجه إلى خانة ” event”.

اختيار خانة ” world wide clubs”.

لتظهر بعد ذلك تحديات ثلاثة يجب النجاح بها.

عقب الإنتهاء من التحديات الثلاثة ستحصل على 200 كوينز في الشهر أي بما يُعادل الـ 2440 كوينز في السنة.

كيفية تحميل لعبة efootball Pes

يمكنك تحميل لعبة efootball Pes الإصدار الأخير على جميع أجهزة الأندرويد والأيفون، وفقًا للخطوات المتمثلة في التالي:-