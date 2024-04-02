ابدأوا المذاكرة من دلوقتي….موعد امتحانات الترم الثاني في مصر 2024 لصفوف النقل

موعد امتحانات الترم الثاني في مصر، مع مرور الأيام تتزايد معدلات البحث من قبل العديد من الطلاب وأولياء الأمور عن موعد امتحانات الترم الثاني، لذلك قام وزير التعليم بتحديد موعد امتحانات الترم الثاني، حتى يستطيع الطلاب استكمال مذاكرة دروسهم، والاستعداد جيدًا لدخول الإمتحانات، وذلك من خلال إصدار إعلان بالتواريخ الرسمية التي سيتم فيها إجراء امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني لجميع المراحل التعليمية، تابع معي لمعرفة باقي التفاصيل.

موعد امتحانات الترم الثاني في مصر

الهدف من معرفة المواعيد المحددة لإجراء اختبارات نهاية الفصل الدراسي الثاني، وهو حصول الطلاب على الوقت الكافي من أجل استذكار دروسهم، ويقومون بالدخول إلى اختباراتهم وهم في مرحلة هدوء نفسي وليس توتر وشد الأعصاب، وتم تحديد موعد الامتحانات الختامية لهذا العام الدراسي على النحو الآتي:

تبدأ الامتحانات فعلياً في 25 من شهر مايو 2024، وتم تخصيص هذا اليوم لإجراء امتحانات الشهادة الإعدادية، وكذلك اختبارات الصفوف الانتقالية للصفوف الأخرى.

أما الدبلومات الفنية فإن موعد اختبارتهم يكون في الأول من يونيو 2024.

أما موعد إجراء اختبارات الشهادة الثانوية فإنه تم تحديده ليوافق 15 يونيو 2024.

بينما تجرى امتحانات الشهادة الثانوية في المدارس التي تقدم برامج اللغات، وكذلك المدارس الأهلية في 22 يونيو .

أما موعد إجراء امتحانات الدورة الثانية لطلاب الصفوف الانتقالية في مختلف المدارس فيكون يوم 24 أغسطس 2024.

أما امتحانات الابيتور فإنه تم تحديد يوم 15 يونيو موعد إجرائها.

موعد إجراء اختبارات الجامعات في مصر

جاءت مواعيد الاختبارات النهائية في مختلف الجامعات المصرية على النحو التالي: