افضل هواتف ريلمي مواصفات هاتف Realme 12 Pro Plus
تستمر شركة ريلمي دائما في الابتكار وتقديم الهواتف المميزة وفي هذه المرة، تأتي لنا شركة ريلمي بإصدار جديد وهو هاتف Realme 12 Pro Plus. هذا الهاتف الذكي الجديد الذي يأتي بمواصفات مميزة وتقنيات متطورة للغاية حيث يجمع هذا الهاتف بين الأداء القوي وتقنيات التصوير المتقدمة.
مواصفات هاتف Realme 12 Pro Plus
هاتف ريلمي 12 برو بلس يعتبر من الهواتف المتوسطة التي تقدم ميزات رائدة، حيث أنه يتميز بتصميم أنيق وايضا يتميز بشاشة كبيرة بالإضافة إلى ذلك كاميرا قوية تدعم التكبير حتى 120X،ومعالج جيد، وبطارية كبيرة تدعم الشحن السريع وهذا الجدول يوضح مواصف الهاتف بالتفضيل:
- يعمل بمعالج Snapdragon 7s Gen 2 من شركة كوالكم، والمصنع بتكنولوجيا 4 نانومتر. ويأتي المعالج مقترنًا بمعالج رسومي Adreno 710، وهو نفس المعالج الموجود في هاتف Xiaomi PocoX6
- التخزين/ الرام يتوفر هاتف ريلمي 12 برو بلس بأربعة إصدارات مختلفة من الذاكرة، وهي:
128 جيجابايت مع 8 جيجابايت رام
256 جيجابايت مع 8 جيجابايت رام
256 جيجابايت مع 12 جيجابايت رام
512 جيجابايت مع 12 جيجابايت رام
ملاحظة: لا يدعم الهاتف إمكانية زيادة المساحة التخزينية عن طريق بطاقة ذاكرة خارجية.
- يأتي بكاميرا أمامية بدقة 32 ميجابكسل، وكاميرا خلفية ثلاثية العدسات:
العدسة الرئيسية: 50 ميجابكسل، بفتحة عدسة f/1.8، تدعم المثبت البصري OIS، ومستشعر Sony IMX890.
عدسة البورتريه والتكبير: 64 ميجابكسل، بفتحة عدسة f/2.8، تدعم المثبت البصري OIS، ومستشعر OmniVision OV64B، وتتيح التكبير حتى 120X.
العدسة الواسعة: 8 ميجابكسل، بفتحة عدسة f/2.2.
كما يأتي الهاتف بفلاش LED أحادي.
- هاتف ريلمي 12 برو بلس مزود بشاشة AMOLED منحنية من الأطراف، بقياس 6.7 بوصة، ودقة 1080×2412 بكسل، وكثافة بكسلات 394 بكسل لكل بوصة. تدعم الشاشة معدل تحديث 120 هرتز، وتصل درجة سطوعها إلى 950 شمعة وتتميز الشاشة أيضًا بوجود ثقب صغير في المنتصف للكاميرا الأمامية.
- يعمل هاتف ريلمي 12 برو بلس بنظام التشغيل أندرويد 14
- يحتوي هاتف ريلمي 12 برو بلس على بطارية كبيرة بسعة 5000 مللي أمبير، تدعم الشحن السريع بقوة 67 واط.
- تتيح هذه البطارية الكبيرة للمستخدمين الاستمتاع بتجربة استخدام طويلة دون الحاجة إلى شحن الهاتف بشكل متكرر. كما أن دعم الشحن السريع يتيح شحن الهاتف بسرعة كبيرة.