وداعاً للحبوب! وصفة طبيعية آمنة للقضاء على حب الشباب نهائياً هتحسوا بالفرق من أول استعمال!

الحبوب من أكثر المشكلات التي يعاني منها العديد من الفتيات خاصة أصحاب البشرة الدهنية، تعتبر من أكثر أنواع البشرة التي تسبب الكثير من الالتهابات مع ظهور الحبوب بها، الحبوب عبارة عن بثور تحدث نتيجة التهابات جلدية التي تحدث في الغدد الدهنية، تنتج عن وجود البكتريا بها، تعتبر أكثر فئة معرضة لظهور الحبوب بها هم الذين في فترة مراهقة، لذلك جئنا إليكم بأفضل وصفة لازالة الحبوب من الوجه بأقل التكلفة والخطوات.

وصفة لازالة الحبوب من الوجه

إذا كنت ترغبين في إزالة الحبوب بطريقة مضمونة وتكلفتها بسيطة، يعني أن الوصفات الطبيعية هي الاختيار الأفضل لك، إضافة إلى أنها أمنة تماما على البشرة ولا تسبب أي ضرر، للتعرف على أفضل الخلطات للتخلص نهائيا من الحبوب، تابع فيما يلي:

وصفة الشاي الأخضر

يتضمن الشاي الأخضر على الكثير من الخصائص المضادة للجراثيم والميكروبات التي تساعد على معالجة حب الشباب، للتعرف علي كيفية تحضير الوصفة، تابع فيما يلي:

نضع كوب من الشاي الأخضر على البشرة، ثم يغسل بالماء.

العسل

يعتبر العسل من أكثر المكونات التي تتضمن على خصائص حيوية، للتعرف على كيفية تحضير الوصفة، تابع فيما يلي:

المكونات:

كوب شوفان عادي.

½ كوب عسل.

طريقة التحضير:

نحضر وعاء، نضيف إليه الشوفان، العسل، نضع المزيج على البشرة لمدة نصف ساعة.

وصفة النعناع

يعمل النعناع على التخلص من إفرازات الغدد الدهنية الزائدة التي تسبب في إغلاق المسام مع معالجة حب الشباب.

المكونات:

ملعقتين من النعناع المهروس الطازج.

ملعقتين من اللبن الطازج.

ملعقتين دقيق الشوفان.

طريقة التحضير:

نطحن الشوفان من خلال وضعه في الخلاط.

نخلط المكونات جيدا، ثم نضع المزيج على البشرة، يترك لمدة عشرة دقائق، ثم يغسل بالماء.

بياض بيض

يساعد بياض بيض على منع وجود الرؤوس السوداء، يحمي من إفرازات الغدد الدهنية، الزلال الذي يوجد به يساعد على تفتيح مسام، يلائم كثير لاصحاب البشرة الدهنية والمختلطة، للتعرف على كيفية إعداد الوصفة، تابع فيما يلي:

المكونات:

بياض بيضة.

ملعقة من العسل.

طريقة التحضير: