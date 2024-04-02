شوف امتحانك بكرة إيه….منهج شهر مارس للمرحلة الاعدادية 2024+حقيقة حذف دروس من المناهج

منهج شهر مارس للمرحلة الاعدادية، منذ أن بدأ شهر رمضان، وتزايدت معدلات البحث عن المناهج الخاصة بشهر مارس، وذلك حتى يستطيعوا استذكارها، لأن معدلات ذهاب الطلاب إلى المدارس خلال شهر رمضان يكاد ينعدم إلا أيام امتحانات الشهر المحددة من قبل مديريات التربية والتعليم لكل محافظة، كما أنه مقرر إجراء اختبارات شهر مارس للصف الثاني الإعدادي بداية من يوم 25 مارس، والتي بدأت بالفعل منذ عدة أيام، وتستمر حتى 7 من شهر أبريل، تابع معي لمعرفة كافة التفاصيل حول هذا الموضوع.

منهج شهر مارس للمرحلة الاعدادية

بسبب معدلات البحث المتزايدة عن مقررات شهر مارسء وذلك من أجل الدخول إلى امتحانات هذا الشهر، وجاءت المقررات حسب ما أعلنته وزارة التربية والتعليم كالتالي:

مقررات الصف الثاني الاعدادي:

لغة عربية:

نصوص (الفلاح، تبارك الله احسن الخالقين، العلم واجب،)

قراءة (اختراعات عربية، عالم من ذهب)

نحو(تمييز كم الاستفهامية، كم الخبرية، المجرد والمزيد من الأفعال)

القصة (الفصل 9 و10)

لغة أجنبية: (الوحدة التاسعة، والوحدة العاشرة)

مادة الرياضيات:

الجبر (التحليل بالتقسيم، التحليل بإكمال المربع، حل المعادلة من الدرجة الثانية في متغير واحد)

الهندسة (نظرية 2 ونتائجها، نظرية 3، مساحات بعض الاشكال الهندسية)

مادة العلوم:

(الطبيعة الموجية للضوء، انعكاس وانكسار الضوء، خصائص الموجات الصوتية)

مادة التربية الإسلامية:

(سورة الأنعام من 111 إلى 140، سورة الفرقان من 50 إلى 62، درس استخلاف الله الإنسان في الأرض، درس عمارة الأرض، درس الإنسان والفضاء، درس الاسلام وتنمية المجتمع، القصة الفصل السابع)

مقررات شهر مارس للصف الثاني الإعدادي في مادة الدراسات الاجتماعية

مقرر الجغرافيا:

(الثروة الحيوانية والسمكية، المعادن ومصادر الطاقة)

مقرر التاريخ:

(الدولة الفاطمية، الدولة الأيوبية، دولة المماليك)

وبهذا نكون انتهينا من ذكر كافة المناهج المقررة على الطلاب في الصف الثاني الإعدادي، ووجب التنويه أن اختبارات شهر مارس ستتضمن هذه المقررات.