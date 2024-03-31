“احجز نـــــاو nid-moi.gov.ig“ حجز البطاقة الوطنية الموحدة الحجز الالكتروني 2024 بالعراق والاوراق اللازمة

البطاقة الوطنية، تبذل الحكومة العراقية جهود عديدة من أجل مساعدة المواطنين على إنجاز المعاملات الحكومية في أسرع وقت وبأسهل طريقة، لذا تعمل على تفعيل منظومة الخدمات الرقمية في كافة المؤسسات العامة لتوفير وقت وجهود المواطنين من طالبي الخدمات والموظفين، لذا قامت مديرية الاحوال المدنية بإطلاق خدمة حجز البطاقة الوطنية عبر الانترنت، واليوم سنقدم لكم من خلال هذا المقال طريقة الحجز والأوراق المطلوبة، وكيفية الاستعلام عن البطاقة.

حجز البطاقة الوطنية الموحدة الحجز الالكتروني 2024 بالعراق

حجز البطاقة الوطنية في العراق أصبح متاح الكترونيا عبر اتباع خطوات بسيطة لن تستغرق سوى عدة دقائق بعدها تحصل على موعد للحصول على البطاقة، وفيما يلي نستعرض لكم خطوات حجز البطاقة بالترتيب :

الدخول الى موقع مديرية الاحوال المدنية الالكتروني عبر الضغط على هذا الرابط.

ادخل الاسم وكلمة المرور لتسجيل الدخول الى الحساب.

من بين الخدمات المتاحة اختر خدمة “الحجز الالكتروني”.

قم بإدخال البيانات المطلوبة وهي الاسم بالكامل وتاريخ الميلاد ومحل الإقامة ورقم الجوال وغيرها من المعلومات اللازمة.

من بين المواعيد الموضحة حدد الموعد الذي يناسبك.

بعد اتباع الخطوات سيتم إعلامك بنجاح حجز موعد استخراج البطاقة.

الأوراق المطلوبة لاستخراج البطاقة الوطنية 2024 بالعراق

بعد حجز موعد البطاقة الوطنية عليك التوجه في الموعد المقرر لتقديم الأوراق المطلوبة والحصول على البطاقة، والأوراق المطلوبة هي :

الهوية الوطنية والهوية المدنية.

استمارة البطاقة بعد تعبئتها من موقع الاحوال المدنية.

أصل وصورة شهادة الميلاد.

خطوات الاستعلام عن البطاقة الوطنية 2024 بالعراق

يمكن للمواطنين العراقيين الاستعلام عن البطاقة الوطنية عن طريق موقع الاحوال المدنية الالكتروني وعبر اتباع الخطوات التالية :