تكنولوجيا
عشان صحتك أهم من أي حاجة: حمل تطبيق موسوعة الأعشاب الطبية للاندرويد 2024 مجانًا على هاتفك!
تحميل تطبيق موسوعة الاعشاب الطبية أنه يضم ذلك الفوائد الطبية لكل الأعشاب الشهيرة لأجل التخلص من الأمراض مع كيفية الاستفادة من تلك الأعشاب بشكل سريع ويتميز كذلك بأنه سهل في التعامل معه وفي الاستخدام.
متطلبات تحميل تطبيق موسوعة الاعشاب الطبية
متطلبات تحميل تطبيق موسوعة الاعشاب الطبية على الهواتف الذكية:
- لا يحتاج حجم كبير في الهواتف الذكية حيث أن حجمه 34 ميجا بايت وهو متوفر بالعديد من الإصدارات وعملت الشركة المطورة على ترقيته وذلك لكي يتناسب مع كل إصدارات الهواتف.
- بالإضافة إلى أن ترخيصه مجاني ويتم تحميله دون رسوم وهو متوافق مع كل أنظمة تشغيل أندرويد وهو ما يجعله سهل الوصول لدي الكثير من المستخدمين في العالم العربي.
- حيث يوفر إمكانية التعرف على كل المميزات في داخل الأعشاب التي تساعد في التخلص من الأمراض.
مميزات موسوعة الأعشاب الطبية
كذلك يتمتع تطبيق موسوعة الأعشاب الطبية بوجود مجموعة من المميزات مثل:
- يتميز بأنه من التطبيقات التي تحدد للمستخدمين نوع الأعشاب المناسبة مع كل مرض يصيب الشخص، كما أن التطبيق يوفر أهم المعلومات عن تلك الأعشاب التي يتم البحث عنها
- يتيح لك إمكانية البحث داخله على نوع عشب محدد للعلاج من خلال كتابة اسمه بسهولة، وهو يوفر إمكانية بسهولة ويسر.
- كما أن تطبيق هو عبارة عن موسوعة في الأعشاب الطبية توفر لكل المستخدمين الوقت في البحث على جوجل بسبب وجود الكثير من المقالات من نفس النوع من العشب على التطبيق.
- كذلك تم إضافة خاصية السؤال والجواب وذلك لإدارة التطبيق حيث يمكنك الحصول على رد سريع على استفساراتك مع خاصية البحث للإجابة السريعة.
- مع وجود خاصية المفضلة وذلك لوضع المقالات والموضوعات الطبية التي تهمك فيها للعودة لها في الوقت الذي تريده.