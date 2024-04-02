نصبوا الصوان خلاص//جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 للعلمي والأدبي+موعد بداية ونهاية اختبارات آخر الثانوي Openbook

جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 أهم ما يدور في أذهان طلاب الصف الثالث الثانوي للعام الحالي، لأن مرحلة الثانوية العامة من مراحل التعليم الحاسمة في المشوار العلمي لكل طالب، ويهتم الطلاب بمعرفة جدول الامتحانات حتى يتمكن كل طالب من وضع جدول المذاكرة الخاص به وفقا لترتيب المواد الدراسية في الجدول، حيث يستعد الطلاب في الشهور الحالية للمراجعة على ما تم دراسته والتدريب على الأسئلة التي وردت في السنوات السابقة.

جدول امتحانات الثانوية العامة 2024

عقد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم منذ شهر تقريبا اجتماعا بحضور اتحاد طلاب مصر، لكي يتم وضع جدول امتحانات الثانوية العامة، وقد جاء الجدول المعلن كما يلي.

الاثنين 10 يونيو مادة التربية الدينية والتربية الوطنية.

الأربعاء 12 يونيو مادة الاقتصاد والإحصاء.

السبت 22 يونيو مادة اللغة العربية.

الثلاثاء 25 يونيو مادة اللغة الأجنبية الثانية.

السبت 29 يونيو مادة الفيزياء.

الثلاثاء 2 يوليو مادة اللغة الانجليزية.

السبت 6 يوليو ماده الكيمياء.

الأربعاء 10 يوليو ماده الجيولوجيا والرياضة البحتة جبر وهندسة فراغية.

السبت 13 يوليو مادة الرياضة البحتة تفاضل وتكامل.

الأربعاء 17 يوليو ماده الاحياء ورياضة التطبيقية استاتيكا.

السبت 20 يوليو مادة الرياضة التطبيقية الديناميكا.

موعد امتحانات الثانوية العامة 2024

بعد الاجتماع الذي عقد في العاصمة الادارية الجديدة وفقا للجدول الذي أعلن عنه وزير التربية والتعليم والتعليم الفني في مصر، من المقرر بداية امتحانات الثانوية العامة 2023 2024 يوم الإثنين الموافق العاشر من شهر يونيو القادم وتنتهي يوم السبت 20 يوليو 2024، وبعد أداء امتحان التربية الوطنية والتربية الدينية والاقتصاد والإحصاء، يحصل الطلاب على إجازة عيد الأضحي المبارك ابتداء من يوم السبت 15 يونيو ولمدة خمسة أيام حتى يوم الخميس 20 يونيو، ويتم العمل في الامتحانات بنظام OPEN BOOK حيث يتسلم كل طالب كتاب استرخائي قبل دخول اللجنة.