رابط قناة السعودية صلاة التراويح والتهجد من قلب الحرم المكي مع أجمل أصوات الدعاة // تردد saudiquran نايل سات

رابط قناة السعودية صلاة التراويح، تعد صلاة التراويح أجمل شعائر شهر رمضان المبارك الدينية والتي يحرص على أدائها كل المسلمين في كل مكان إحياءا لسنة النبي الشريف محمد صلى الله عليه وسلم، وما أجمل أن يشاهد المسلمون التراويح من الحرم المكي الشريف، حيث تحرص الحكومة في السعودية على بث كل الصلوات الخمس من الحرم المكي الشريف من خلال قناة السعودية التابعة للقطاع الحكومي.

رابط قناة السعودية صلاة التراويح

تعرض قناة السعودية بث مباشر على مدار اليوم ينقل شعائر الصلوات الخمس وصلاة التراويح، بإمامة أفضل أئمة الحرم المكي حيث يستمع المسلمون بأفضل الاصوات في تلاوة القرآن الكريم، كما يتم مشاهدة ملايين المعتمرين خلال الطواف حول الكعبة حيث تنقلك المشاهدة إلى عالم آخر وكأنك جزء منهم، وقد قدمت وزارة الثقافة والإعلام في السعودية هذه القناة لتكون هدية لكل مسلم، والتي يمكن متابعتها من خلال جميع المنصات الإلكترونية عن طريق اليوتيوب أو تويتر، وتستخدم الوزارة أحدث التقنيات المتطورة في بث المحطات الفضائية حيث توفر أعلى جودة ممكنة HD من صوت نقي وصورة صافية.

تردد قناة السعودية صلاة التراويح

يحتل الحرم المكي والمسجد النبوي الشريف مكانة عظيمة في قلب كل مسلم ومسلمة، لذلك يفضلون دائما مشاهدة قناة السعودية التي تمدحهم فرصة الاستمتاع به حتى ولو منعتهم الظروف من زيادة بيت الله الحرام، والآن يمكنك الاستمتاع بهذه التجربة من خلال تحميل تردد قناة السعودية عبر الإحداثيات التالية على الأقمار الصناعية المختلفة.

تردد قناة السعودية عبر النايل سات.

التردد: 12149.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

تردد قناة السعودية على عرب سات.