التقديم قرّب خلاص…شروط شقق الإسكان الاجتماعي طرح إبريل 2024 على الموقع الرسمي لوزارة الإسكان

شروط شقق الإسكان الاجتماعي طرح إبريل من الأمور التي يبحث عنها الكثير من محدودي الدخل في مصر، خاصة بعد طول انتظار إعلان الصندوق الاجتماعي عن موعد طرح الشقق منذ بداية العام الحالي، حيث أكد الصندوق في وقت سابق أن موعد الإعلان رقم 18 سيكون مع الربع الأول من عام 2024، والجدير بالذكر أن شقق الإسكان الاجتماعي حققت طفرة هائلة في التطور العقاري داخل مصر لأن المدن الحديثة تعتمد على أحدث الأنظمة المستخدمة في بناء المدن.

شروط شقق الإسكان الاجتماعي طرح إبريل

التقديم في شقق الإسكان الاجتماعي مقيد بعدد من الشروط التي تحدد فرصة كل مواطن في الحصول على وحدة سكنية مدعومة وهي كما يلي.

التقديم في الوحدات السكنية لمن يحمل الجنسية المصرية فقط.

لا يمكن التقديم في وحدات الإسكان لم يقل عندهم عن 21 سنة.

التقديم في الوحدات السكنية غير جائز لمن حصل على أحد أنظمة الدعم السكني في وقت سابق سواء مبادرة ابني بيتك او أراضي عقارية أو وحدات سكنية.

يجب أن يكون المتقدم مقيم في المحافظة التي يقدم بها أو يعمل بها.

تم تحديد الحد الأدنى لدخل المتقدم الأعزب 6 آلاف جنيه مصري، أما عم دخل المتزوج فلا يقل عن 8 آلاف جنيه.

موعد فتح حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2024

من المقرر أن يتم فتح باب التقديم في 9 محافظات بمساحة مختلفة لتناسب كل الاحتياجات، حيث وفرت الوزارة مساحتها مخالفتين 75 متر مربع و 90 متر مربع، وحتى الآن لم يتم تحديد أسعار الوحدات السكنية بسبب عدم استقرار أسعار مواد البناء في الأسواق خلال الفترة الحالية، وقد طرح صندوق الإسكان ما يقرب من 120 ألف وحدة سكنية في نهاية عام 2023، وقد صرحت محمد عبدالحميد رئيس صندوق الإسكان أن الوزارة لن تفتح باب الحجز في الأيام الحالية وتحديدا قبل منتصف العام الأول حتى لا يحدث تراكم للطلبات.