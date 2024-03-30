أعمال ليلة القدر العشر الأواخر من رمضان 1445.. اغتم الليالي الوترية وأقم الليلة

بدئت اليوم أولي الليالي الوترية، ونجد المسلمون من شتى بقاع الأرض الآن يتساءلون عن أعمال ليلة القدر، حيث الجميع يُريد إحياء هذه الليلة بالدعاء والتقرب إلى الله بالعبادة، وذلك للفوز بفضل تلك الليلة، ونُوضح لكم أبرز المعلومات عن ليلة القدر والعلامات وأعمالها.

أعمال ليلة القدر

ليلة القدر من ضمن الليالي المباركة في شهر رمضان المبارك، ويمكن للمسلمين إحياء هذه الليلة بالعبادة، حيث القيام بما يلي:

إقامة صلاة التهجد كل يوم في الأيام العشرة الأواخر وخصوصًا الليالي الوترية.

انوي التوبة في هذه الليلة والعودة إلى الله عزوجل من جديد.

أكثر من الدعاء بالأدعية المفضل النطق بها في هذه الليلة، وخصوصًا ما تود من الله أن يحققه لك.

أكثر من قراءة القرآن الكريم.

أكثروا من الاستغفار والتهليل والتكبير.

الإكثار من الصلاة على الحبيب المصطفي محمد صلي الله عليه وسلم.

حاول أن تتصدق بأموالك في هذه الليلة.

ومن ضمن أشهر الأدعية المستحب النطق بها وتردديها في ليلة القدر هي “اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا”، ويمكن النطق بما تهواه.

متى ليلة القدر 2024؟

وضحنا لكم أهم أعمال ليلة القدر، ويمكن القيام في أي شئ ترغب به تقربًا للمولي عزوجل، وعن ليلة القدر العشر الأواخر من رمضان، فهي ليلة وترية من تِلك الليالي، وتكون الأجواء بها مناسبة، بحيث غير حارة وغير باردة، وقِيل أنها في الأغلب ليلة 27، ولكن مجرد احتمال، ولكن الأكيد أنها ليلة من الليالي التالية: