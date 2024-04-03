هنعيد بالفلوس..حقيقة صرف معاش تكافل وكرامة قبل العيد وتقديم الصرف للمستحقين هذا الشهر

حقيقة صرف معاش تكافل وكرامة قبل العيد يتساءل الكثير من المواطنين عن حقيقة صرف معاش تكافل وكرامة قبل العيد، وذلك بعدما تم تداول بعض الأخبار الخاصة بتبكير موعد صرف معاش تكافل وكرامة، وقد عملت الحكومة المصرية على توضيح دقة هذه الأخبار، وسوف نتعرف معا على حقيقة صرف معاش تكافل وكرامة قبل العيد، بالإضافة إلى عرض طريقة التسجيل في تكافل وكرامة، تابعوا معنا.

حقيقة صرف معاش تكافل وكرامة قبل العيد

أصدر رئيس الجمهورية قرار رئاسي ينص على زيادة قيمة المعاشات الخاصة بالأشخاص المستفيدين وحملة بطاقات التكافل والكرامة، وجاءت الزيادات بنسبة 15%، ومن المقرر تطبيق هذه الزيادات بداية من شهر مارس الماضي، وذلك لتنفيذ قرارات وزارة التضامن الاجتماعي، كما أشار عبد الفتاح السيسي إلى أنه سوف يكون هناك زيادة أخرى دعم تكافل وكرامة بقيمة 180 مليار جنيه، وسوف يتم تطبيق هذه الزيادات بالتزامن مع صرف معاشات أبريل، ولكن لم تقم الحكومة بالاشارة إلى أن هناك تبكير في موعد صرف المعاشات، وهذا يعني أن ما تم تداوله من اخبار لا اساس له من الصحة.

التسجيل في تكافل وكرامة 2024

عملت وزارة التضامن الاجتماعي على إتاحة طريقة للتسجيل في دعم تكافل وكرامة بشكل إلكتروني، وذلك عن طريق اتباع الخطوات التالية: