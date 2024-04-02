جهز ورقك|…شروط التقديم في مسابقة ١٨ألف معلم الجديدة من وزارة التربية والتعليم 2024

شروط التقديم في مسابقة ١٨ألف معلم تبقى مهنة المعلم هي الأسمى على الإطلاق في عالم الوظائف والمهن لذلك تحرص وزارة التربية والتعليم دائما على إمداد المدارس بالمزيد من المعلمين من خلال تدشين عدة مسابقات ومن بينها مسابقة ١٨ألف معلم، ويتساءل العديد من الأفراد عن ما هي الوظائف المتاحة من خلال مسابقة المعلم؟، بالإضافة إلى رغبتهم في معرفة شروط التقديم في مسابقة ١٨ألف معلم؟!، وسوف نتعرض اليوم للحديث عن التفاصيل المتعلقة بهذا الموضوع.

شروط التقديم في مسابقة ١٨ألف معلم

في مقر الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة استقبل رئيس الجهاز دكتور صالح الشيخ وزير التربية والتعليم الدكتور رضا حجازي وتمت الزيارة في مركز التقييم الخاص بالقدرات والمسابقات التابع للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، ومن خلال تلك الزيارة تم بحث التخصصات التي لها الأولوية في المواد الدراسية والتي سوف تكون ضمن شروط المسابقة القادمة والتي سوف تضمن ١٨٨٨٦فرصة عمل لوظيفة المعلم المساعد والتي سوف يتم طرحها في أقرب وقت، وسوف يتم الإعلان عن الشروط بشكل رسمي عبر صفحة الجهاز الرسمية.

المؤهلات المطلوبة في مسابقة التربية والتعليم 2024

وقد صرح وزير التربية والتعليم أن المسابقة التي سوف يتم الإعلان عنها سوف تحتوي على التخصصات في المواد التي بها عجز شديد في عدد المعلمين العاملين بها على أن تستوفى باقي الاحتياجات من المسابقات، وصرح أيضا دكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أنه على الراغبين بالتقدم لشغل تلك الوظائف سواء هذه السنة أو ممن قدموا من قبل ولم يتم تعيينهم أن يستعدوا جيدا من أجل التقدم في المسابقة التكميلية والتي تعرف باسم مسابقة ال١٨ألف معلم والتي سوف يتم الإعلان عنها بالتعاون القائم بين وزارة التربية والتعليم برئاسة الدكتور رضا حجازي وبين الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة برئاسة دكتور صالح الشيخ، وسوف يتم الإعلان عن تفاصيلها في شهر يونيو القادم باذن الله.

آخر أخبار مسابقة التربية والتعليم اليوم

وأكد الدكتور صالح الشيخ على ألا ينساق المتسابقين خلف ما يشاع عن المسابقة ولا ما يتم الترويج له من الشائعات عن طريق بعض الصفحات الإلكترونية والمواقع التي تنتحل صفة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أو صفة وزارة التربية والتعليم والتي تدعي علمها بما يجري في المسابقة أو ما قد يخصها من تفاصيل، وقد نوه الدكتور صالح الشيخ أن جميع التفاصيل المتعلقة بمسابقة ١٨ألف معلم سوف يتم الاعلان عنها عبر المواقع الرسمية، والقنوات التابعة للجهاز و وزارة التربية والتعليم.