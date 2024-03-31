طلع البدر علينا.. تردد قناة وناسة للأطفال 2024 على النايل والعرب سات بجودة عالية

تمكنت تردد قناة وناسة من الحصول على إعجاب العديد من أولياء الأمور، وهذا يرجع بسبب التجديد في محتواها الذي تقدمه والذي جمع فيه عناصر البهجة والسرور والتعليم في وقت واحد، لذلك يرغب الكثير منا الحصول على ترددها لتحميلها على جهاز الإستقبال الخاص بهم، وللحصول عليه تابعوا معنا سطورنا القادمة فضلاً.

تردد قناة وناسة

تمثل تردد قناة وناسة الكثير بالنسبة لأطفالنا، فهي استطاعت أن ترسم البسمة على وجوههم، وذلك عبر استخدام شخصية لولو المميزة التي تلامس قلوب الأطفال، وبإمكانك الحصول على التردد الخاص بها من النقاط التالية:

أولاً تردد القناة على النايل سات

اسم القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11470.

الاستقطاب: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

ثانياً تردد القناة على العرب سات

اسم القمر الصناعي: عرب سات.

التردد: 11270.

الاستقطاب: رأسي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصويب الخطأ: 4/3.

كيفية تحميل قناة وناسة 2024؟

تستطيع تحميل قناة وناسة والإستمتاع بأقوي باقة من الأغاني الكرتونية على مدار ال 24 ساعة، عن طريق اتباع الخطوات البسيطة التالية: