“استعدوا قريبًا” شروط التسجيل في عدل 3 وتِلك هي خطوات التسجيل عبر aadl.dz

واحدة من أشكال البرامج المساعدة للمواطنين في دولة الجزائر، والتي تساعدهم على الحصول على سكن هو برنامج عدل، حيث مفترض أن يتم إتاحة التسجيل في سكنات عدل 3 الفترة القادمة، وبعد تصريح رئيس الجمهورية الجزائرية بقرب فتح التسجيل، أخذوا يتساءلون عن شروط التسجيل في عدل 3، ونوضح لكم شروط التسجيل وطريقته، فضلًا تابعوا معنا.

شروط التسجيل في عدل 3

حتى الآن لم يتم إتاحة التسجيل في موقع سكنات عدل بشكل رسمي للاكتتاب الثالث، ولكن متوقع نفسها أن تكون الشروط في المشروع الثالث بنفس المشروعين الأول والثاني، وتأتي الشروط على النحو التالي:

عدم التقديم قبل ذلك في مشروع عدل، سواء الاكتتاب الأول أو الثاني.

على المتقدم سداد الدفعة الأولى فورًا وبشكل إلكتروني، حيث تقريبًا نسبة 25% من سعر الوحدة.

امتلاك المتقدم مصدر ثابت للدخل لإثبات القدرة على سداد الأقساط.

عدم امتلاك قطعة أرض تصلح للبناء أو وحدة سكنية أو منزل حتى لو كان ورثًا.

العمر ينبغي ألا يزيد عن 70 للمتقدم.

طريقة التسجيل في عدل 3

وضحنا لكم شروط التسجيل في عدل 3، والمفترض أن يتم التأكيد على الشروط بشكل رسمي بعد فتح التسجيل، وبالنسبة لخطوات التسجيل بعد فتح موقع عدل، فسوف تكون على الترتيب التالي:

اذهب ببداية الأمر للوكالة الوطنية لتطوير السكن “ عدل ” المتاحة للمواطنين على الشبكة.

” المتاحة للمواطنين على الشبكة. تجد التسجيل متاح في الموقع، وبعدها ستجد “استمارة التسجيل” وقم بإدخال البيانات الشخصية الخاصة بك.

أضف كل البيانات وانقر على إرسال وانتظر الرد عليك.

علمًا بأن التسجيل غير متاح الآن وعند إتاحة التسجيل ستجد الاستمارة جاهزة للتعبئة والتسجيل.