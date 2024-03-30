دلوقتي اعرف الميعاد النهائي .. جميع مواعيد امتحانات الترم الثاني 2024

ردا على العديد من الاستفسارات التي زادت خلال الفترة الماضية بشأن مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الثاني، فقد حرصت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني المصرية على انهاء توضيح المواعيد الخاصة بامتحانات نهاية العام الدراسي الحالي 2023/2024، الجداول النهائية لاختبارات النصف الثاني من العام، وكانت تهتم أيضا بالاعلان عن هذه الجداول للطلاب في جميع المراحل بداية من المرحلة الابتدائية وحتى المرحلة الثانوية، وذلك عقب تساؤل العديد من الطلاب وأولياء الأمور عن مواعبد امتحانات الترم الثاني 2024حتى يتمكن الطلاب من للاستعداد لها والدراسة بجد.

الجدول المعتمد من خلال وزارة التربية والتعليم 2024 لاختبارات ومواعيد امتحانات الترم الثاني

حيث قامت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بالإعلان عن الجدول الرسمي الموثق لاختبارات الطلاب الملتحقين بالمرحلة الثانوية ومواعيد امتحانات الترم الثاني، والتي جاءت كالتالي:

تنطلق أيام الاختبارات بمختلف الصفوف الدراسية توافق يوم 8-5-2024 وتمتد المدة إلى يوم 23-5-2024م.

حيث أوضحت الوزارة انها فامت بالوضع في الاعتبار موعد استقبال الأعياد الخاصة بالأخوة الأقباط.

وأشارت الوزارة أنه يجب على الطلاب الملتحقين في جميع الصفوف متابعة جداولهم باستمرار حتي يكون لديهم علم بالمواعيد والمقررات التي سوف يخضعون لاختباراتها.

تعرف على مواعيد اختبارات الطلاب الملتحقين بمرحلة الثانوية العامة 2024

بالإضافة الى ما سبق فان وزارة التربية والتعليم كانت حريصة على الإعلان عن جدول طلاب الثانوية العامة عقب اعتماد الأستاذ الدكتور وزير التربية والتعليم والتعليم الفني له، والذي كان على النحو التالي:

أولى أيام الاختبارات الثانوية العامة تنطلق يوم الاثنين 10-6-2024 ويخضع الطلاب لاختبارات مادتي التربية الدينية والوطنية.

يوم الأربعاء الموافق 12-6-2024 يؤدي الطلاب اختبار مادتي الاحصاء والاقتصاد.

السبت الموافق 22-6-2024 يقوم الطلاب باداء اختبار اللغة العربية.

يوم الثلاثاء الموافق 25-6-2024 امتحان اللغة الأجنبية الثانية ( اللغة الفرنسية أو الإيطالية ) بناء على اختيار الطالب للغة الثانية.

يوم 29 يونيو يؤدب الطلاب اختبار مادتي ( الفيزياء للقسم العلمي – التاريخ للقسم الأدبي).

يوم الثلاثاء الموافق 2-7-2024 يؤدون امتحان اللغة الإنجليزية.

يوم السبت الموافق 6-7-2024 يؤدب الطلاب مادتي ( الكيمياء للقسم العلمي – الجغرافيا للقسم الأدبي ).

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