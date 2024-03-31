خليك في المضمون.. تثبيت أحدث نسخة من واتساب عمر الذهبي 2024 يبهر الجميع بثـوبة الجديد – سابق الكل في المعرفة

يستخدم ملايين الأشخاص تطبيق الواتساب في حياتهم اليومية، وفي هذا التقرير نتحدث عن تثبيت أحدث نسخة من واتساب عمر الذهبي 2024، أحدث إصدارات شركة واتساب التابعة لـ مارك زوكربيرج، بالإضافة إلى واتساب الأزرق وواتساب العنابي وواتساب الوردي التابعين أيضًا لتطبيق الواتساب الرسمي، وقد اشتملت النسخة المحدثة من تطبيق واتساب عمر الذهبي على العديد من المميزات، سوف نوضحه لكم في السطور التالية.

كيفية تثبيت أحدث نسخة من واتساب عمر الذهبي 2024 على هاتفك

وقبل أن نتحدث عن تثبيت أحدث نسخة من واتساب عمر الذهبي 2024 على هاتفك، دعونا نتعرف أكثر على تطبيق واتساب عمر الذهبي هو تطبيق يستخدم للمراسلات الشخصية، ولكن أضافت لهُ شركة واتساب بعض الميزات والتي ساعدت على انتشاره بشكل أكبر وأوسع في كل دول العالم وواحدة من أهم الميزات التي أضافتها شركة واتساب لتطبيق واتساب عمر الذهبي.

هو السماح برفع ملفات كبيرة الحجم وبصيغ مختلفة مثل: الصور والفيديوهات والمستندات وهذه الخاصية غير موجود على تطبيق الواتساب الرسمي.

يمكنك أيضًا من خلال تطبيق واتساب عمر الذهبي إرسال رسائل صوتية بجودة عالية وبمدة زمنية أطول تصل إلى 15 دقيقة.

كما قام مطور واتساب عمر الذهبي، والذي يُدعى “عمر” بإضافة ميزة أخرى إلى التطبيق وهي “وضع الظلام” حيث يسمح تطبيق الواتساب الجديد بتغيير الخليفة إلى الألوان الداكنة والخفية، كذلك تم إضافة ميزة “البث المباشر” للفيديوهات ومشاركتها مع الأهل والأصدقاء.

ولمحبي الملصقات يتميز تطبيق واتساب عمر الذهبي، باحتوائه على حافظة ملصقات متنوعة بالإضافة إلى إمكانية إنشاء ملصقات مخصصة، وذلك من خلال استخدام الصور الخاصة بكل مستخدم ومشاركتها مع الأهل والأصدقاء.

ميزات أخرى بتطبيق واتساب عمر الذهبي “النسخة المعدلة من تطبيق الواتساب الرسمي 2024”

وبإستكمال الحديث عن مميزات تطبيق واتساب عمر الذهبي، والذي يعد بشكل كبير نسخة معدلة من التطبيق الرسمي للواتساب، فقد اشتمل أيضًا على: