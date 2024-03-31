“متحدث الوزراء يزف بشرى سارة”.. انخفاض أسعار السلع 30 %‎ بعد عيد الفطر + تعرف على القائمة الجديدة

تعمل الدولة على بذل قصار جهدها لتوفير جميع أنواع الخدمات والسلع الاستهلاكية لكافة المواطنين بأقل الأسعار والتخلص من غش التجار والتلاعب الذي يحدث مع ارتفاع الأسعار في السوق المصري في الآونة الأخيرة، وفي هذا السياق أعلنت الحكومة عن توصلها إلى اتفاق مع التجار والمصنعين لتقديم تخفيضات تتراوح بين 15 إلى 20% في أسعار السلع في الأسواق خلال فترة 48 ساعة، مع استمرار تدني الأسعار تدريجيًا لتصل إلى نسبة 30% بعد عيد الفطر.

أسعار السلع في الأسواق

هناك توقعات بانخفاض أسعار السلع في الأسواق قريباً، وذلك نتيجة لتوافر المعروض في الأسواق، وفي اجتماع عُقد يوم الاثنين 25 مارس 2024 بحضور عدد من كبار مصنعي ومنتجي وموردي السلع الغذائية وممثلي كبرى السلاسل التجارية، أشار رئيس الوزراء مصطفى مدبولي إلى استمرار شكاوى المواطنين من ارتفاع أسعار السلع على الرغم من تراجع سعر صرف الدولار بنسبة تتراوح بين 50 إلى 40% من قيمته السابقة عبر السوق الموازية، والتي كانت تُعتمد عليها التجار في تحديد أسعار السلع، وأكد مدبولي أهمية خفض أسعار السلع الرئيسية للسيطرة على التضخم المرتفع، وفقًا لما جاء في بيان رسمي.

تراجع الأسعار 30 %

هناك بعض التوجيهات الجديدة التي حدثت في الآونة الأخيرة والذي قام أحمد الوكيل رئيس الغرفة التجارية بالتحدث عنها وهي إنخفاض في بعض أسعار المواد الغذائية والسلع الاستهلاكية التي تعرض في السوق بالإضافة إلى الإجتماع التي تم إقامته يوم الإثنين الماضي 25 من شهر مارس 2024 والتي تحدث أيضا عن تراجع في أسعار الدولار بنسبة 40 %، وبالتالي أصبحت أسعار جميع السلع الاستهلاكية تنخفض رسميا موازنة بإنخفاض أسعار الدولار بالإضافة إلى إفراج عن عدد كبير جداً من البضائع التي تتوفر في الموانئ.

قائمة الأسعار الجديدة للسلع الغذائية

تُظهر البيانات التي نشرتها بوابة الأسعار المحلية التابعة لمجلس الوزراء انخفاض أسعار العديد من السلع الغذائية، حيث انخفض سعر الفول المعبأ بمتوسط 55.56 جنيه للكيلو بنسبة 6.86%، وزيت عباد الشمس إلى 95.15 جنيه للتر بنسبة 2.82%، والمكرونة المعبأة إلى 30.82 جنيه للكيلو بنسبة 2.75%، والسكر المعبأ إلى 39.85 جنيه للكيلو بنسبة 10.45%، والعدس المعبأ إلى 71.06 جنيه للكيلو بنسبة 5.64%.